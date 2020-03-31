محكمة مقاطعة طوكيو تمد الموعد النهائي لخطة إعادة تأهيل بورصة إم تي غوكس

تام شمس - الثلاثاء 31 مارس 2020 07:48 صباحاً - قام الوصي على بورصة العملات الرقمية اليابانية المغلقة الآن إم تي غوكس بتمديد الموعد النهائي لتقديم خطط إعادة التأهيل.

ووفقًا لإعلان رسمي نشر على موقع الشركة على الويب في ٣٠ مارس، قدم نوبواكي كوباياشي، وصي إعادة تأهيل بورصة إم تي غوكس، طلبًا إلى محكمة مقاطعة طوكيو لتمديد الموعد النهائي لتقديم خطة إعادة التأهيل. وفي ٢٧ مارس، أصدرت المحكمة أمرًا بتمديد الموعد النهائي حتى ١ يوليو ٢٠٢٠.

وقد تم منح كوباياشي تمديدًا مشابهًا في أبريل ٢٠١٩، مما دفع الموعد النهائي في ذلك الوقت إلى أكتوبر.

تم تجاوز الموعد النهائي بسبب "الأمور التي تتطلب فحصًا دقيقًا"

بمجرد تقديم خطة إعادة التأهيل، قد يتمكن أصحاب العملات المشفرة على بورصة إم تي غوكس وحاملي العملات الورقية من استرداد بعض أموالهم. ومع ذلك، فإن صياغة الإعلان غامضة، مشيرة إلى "الأمور التي تتطلب فحصًا أعمق فيما يتعلق بخطة إعادة التأهيل" كسبب للتأخير.

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وافقت المحاكم اليابانية على عريضة لقيام البورصة ببدء إعادة التأهيل المدني في يونيو ٢٠١٨. وقد أصدر كوياباشي أخيرًا مسودة خطة إعادة التأهيل هذه في ٢٤ مارس ٢٠٢٠.

وبموجب المشروع المقترح، سيتم تلبية مطالبات مستخدمي بورصة إم تي غوكس السابقين الذين لديهم بيتكوين وبيتكوين كاش (BCH) والعملات الورقية وغيرها من العملات المشفرة على المنصة. سيتم تخصيص الأموال لإجراءات إعادة التأهيل أولًا، مع تلقي الدائنين الأموال بعد ذلك.

عوامل أخرى تلعب دورًا في قرار المحكمة؟

جاء قرار محكمة طوكيو الجزئية قبل يوم واحد من تنفيذ "الإغلاق الناعم" في العاصمة من قبل العمدة يوريكو كويكي يومي ٢٨ و٢٩ مارس. وعلى الرغم من وجود تكهنات بأن طوكيو أو كل اليابان ستبدأ في فرض إجراءات أكثر صرامة لمنع انتشار كوفيد-١٩، لم يتم الإعلان عن أي شيء حتى وقت كتابة المقالة.