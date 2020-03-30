سيلسيوس تتعاون مع تشين لينك لجعل بيانات الأسعار لامركزية

تام شمس - الاثنين 30 مارس 2020 06:52 مساءً - اليوم، ٣٠ مارس، تبدأ سيلسيوس نتورك (CEL) باستخدام أوراكل خلاصة بيانات أسعار تشين لينك (LINK) مع تقديم خدمة إدارة الخزانة إلى نظام أوراكل.

وقد أخبر أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة سيلسيوس، كوينتيليغراف عن الأساس المنطقي وراء الشراكة:

"تريد سيلسيوس أن تكون أكثر شفافية وأكثر لامركزية وهذا هو المحرك الرئيسي للشراكة مع تشين لينك."

وستبدأ الشراكة بقيام سيلسيوس باستخدام أوراكل سعر العملات المشفرة من تشين لينك، وبعد ذلك ستنقل سيلسيوس المعاملات على أساس سلسلة لمزيد من الشفافية.

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وستقدم سيلسيوس خدمة الخزانة إلى تشين لينك، حيث تدير "العملة المشفرة" عدة ملايين من الدولارات. وذكر ماشينكي أن شركته تدفع فائدة أسبوعية على ودائعهم للشريك في حين أن تشين لينك قادرة على "اقتراض الدولارات عندما تحتاجها حتى لا تضطر لبيع العملات".

اللامركزية التدريجية

أخبر سيرجي نازاروف الرئيس التنفيذي لتشين لينك كوينتيليغراف أن الشراكة مهمة بالنسبة له شخصيًا، لأنها تثبت أن اللامركزية الإضافية تعمل:

"أعتقد أن العديد من الفرق يمكن أن تستفيد من إعادة فحص النهج المتزايد/التدريجي لإضفاء اللامركزية على منتجهم/تطبيقهم المالي، قد يعتقد الناس أن اللامركزية هي قرار ثنائي، لأن هذا هو ما بدا عليه عندما بدأوا في بناء تطبيقهم. وقد يعتقدون "إما أن أتبع مبدأ اللامركزية بالكامل أو المركزية بالكامل"، فهم لا يفكرون دائمًا في طريق وسط حيث يمكنهم إضفاء اللامركزية على تطبيقهم تدريجيًا."

ووفقًا لماشينسكي، لم يتخلف عميل مؤسسي واحد من عملاء سيلسيوس خلال انهيار السوق الأخير. وعلى الأرجح، فإن المزيد من اللامركزية في مجموعتها التكنولوجية ستجعل الشركة أكثر قوة.