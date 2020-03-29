شركة مايكروسوفت تسجل براءة اختراع لنظام تعدين العملة المشفرة الذي يستفيد من الأنشطة البشرية، براءة اختراع مايكروسوفت تفيد انه يمكن استغلال موجات الدماغ وحرارة الجسم ، عند أداء المهام عبر الإنترنت مثل استخدام محركات البحث ، وبرامج الدردشة ، وقراءة الإعلانات، لتحويلها إلى طاقة حسابية. براءة الاختراع تفيد ان:

“يمكن للمستخدم أن يحل المشكلة الصعبة حسابيا دون وعي”.

براءة اختراع مايكروسوفت تعدين العملات المشفرة بتفاعلات الإنسان

تتطلع Microsoft ، عملاق التكنولوجيا ، إلى تطوير نظام عملات مشفرة يمكّن الأفراد من تعدين العملة المشفرة باستخدام بيانات نشاط أجسامهم ، مما يلغي الحاجة إلى آلات التعدين المتخصصة.

نظام التشفير يمكنه الاستفادة من بيانات نشاط الجسم

تم منح Microsoft Technology Licensing ، ذراع الترخيص لشركة Microsoft Corp ، براءة اختراع دولية لـنظام العملة المشفرة باستخدام بيانات نشاط الجسم. تم نشر البراءة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 26 مارس. وقد تم إيداع الطلب في 20 يونيو من العام الماضي.

براءة الاختراع تفيد ، أنه يمكن استخدام نشاط الجسم البشري المرتبط بمهمة يتم تقديمها للمستخدم في عملية التعدين لنظام العملة المشفرة ، مضيفًا كمثال:

يمكن استخدام موجة الدماغ أو حرارة الجسم المنبعثة من المستخدم عندما يقوم المستخدم بالمهمة التي يوفرها مزود المعلومات أو الخدمة ، مثل مشاهدة الإعلان أو استخدام خدمات إنترنت معينة ، في عملية التعدين. Advertisements

تقترح براءة اختراع طريقة بديلة لتعدين العملات المشفرة

تصف براءة الاختراع نظامًا حيث يمكن للجهاز التحقق مما إذا كانت بيانات نشاط الجسم تستوفي شرطًا واحدًا أو أكثر تم تعيينه بواسطة نظام العملة المشفرة ، ومنح العملة المشفرة للمستخدم الذي يتم التحقق من بيانات نشاط جسمه.

توضح البراءة أن الأنواع المختلفة من أجهزة الاستشعار يمكن استخدامها “لقياس أو استشعار نشاط الجسم أو مسح جسم الإنسان”. وهي تشمل “مستشعرات أو مجسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وأجهزة استشعار تخطيط كهربية الدماغ، ومستشعرات التحليل الطيفي القريب من الأشعة تحت الحمراء، وشاشات معدل ضربات القلب ، وأجهزة الاستشعار الحرارية ، وأجهزة الاستشعار البصرية ، وأجهزة استشعار التردد اللاسلكي، وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية ، والكاميرات ، أو أي مستشعر أو ماسح ضوئي آخر “سيقوم بنفس المهمة.

قد يكافئ نظام العملة المشفرة لمالك أو مشغل مهمة لتوفير الخدمات ، مثل محركات البحث أو برامج الدردشة أو التطبيقات أو مواقع الويب ، مما يتيح للمستخدمين الوصول مجانًا إلى المحتويات المدفوعة، مثل البث الرقمي و الصوتيات أو الكتب الإلكترونية، أو مشاركة المعلومات أو البيانات مع المستخدمين.

تم استكشاف فكرة تعدين العملات المشفرة باستخدام حرارة جسم الإنسان من قبل منظمات أخرى. على سبيل المثال ، قام Manuel Beltrán ، مؤسس المعهد الهولندي لتقادم الإنسان ، بإعداد تجربة في عام 2018 لتعدين العملات المشفرة باستخدام بدلة خاصة تحصل حرارة جسم الإنسان و تحولها إلى مصدر طاقة مستدام. ثم تم تغذية الكهرباء المولدة إلى جهاز كمبيوتر ل تعدين العملات المشفرة.

السجل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية : https://patentscope.wipo.int