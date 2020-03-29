هل تقوم ألعاب الفيديو بتعليم المستخدمين اقتصاديات العملات المشفرة دون وعي؟

تام شمس - الأحد 29 مارس 2020 02:54 صباحاً - قد توفر الفرضية الأساسية للعديد من ألعاب الفيديو للناس فهمًا أساسيًا للاقتصاد، خاصة في مجال العملات المشفرة.

حيث أوضح اليوتيوبر المهتم بالعملات المشفرة والمبرمج إيفان أون تك في فيديو يوم ٢٨ مارس قائلًا: "لقد كنت طفلًا، ولعبت الكثير من رون سكيب".

رون سكيب هي لعبة خيالية من حقبة العصور الوسطى حيث يتفاعل اللاعبون مع لاعبين مباشرين آخرين، ويكملون الرحلات، ويشترون ويبيعون الأدوات والمواد المختلفة، بالإضافة إلى القتال.

وقد قال إيفان إن "جزءًا من رون سكيب هو أن لديها اقتصادها الخاص". وأشار إلى أنه "هناك بالفعل الكثير من الخبرة التي تحصل عليها من ممارسة الألعاب عندما كنت طفلًا". "فقد تعلمت ميكانيكا السوق الأولى لي في هذه اللعبة."

لعبة رون سكيب ساعدت إيفان أون تيك على تعلم قلب أصول العملات المشفرة

بالنظر إلى قائمة بالعناصر الرقمية المزيفة المختلفة داخل رون سكيب، أظهر إيفان أنه يمكن للاعبين بيع آلاف العناصر وتداولها، مثل الذهب والمياه والفولاذ والعنب وعدد كبير من المستلزمات الأخرى.

Advertisements

ويؤدي النقر على كل عنصر إلى عرض مخطط شبيه بالأسهم يوضح رحلة سعر الأصل بمرور الوقت داخل اللعبة. حتى أن بعض العناصر المذكورة أظهرت تقلبًا يذكرنا بالعملات المشفرة.

وأوضح إيفان: "سجلات البلوط، كان لديها سوق صاعدة حتى ديسمبر من عام ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين، دخلت سوق هابطة في رون سكيب".

اكتشاف إيفان للضخ والتفريغ من اللعبة

قال اليوتيوبر إن رون سكيب علمته حتى عن المضخات والنفايات - وهي طريقة أقل من الأخلاقية لضخ سعر الأصول من خلال الخداع، فقط للتخلص من المشترين الواعدين في وقت لاحق، مما أدى إلى انهيار الأسعار في هذه العملية.

وأوضح إيفان أن رون سكيب ساعدته في معرفة الأصول التي كانت تمر من خلال الضخ والتفريغ في العملات المشفرة. حيث قال: "لقد حصلت على تجربتي الأولى في رون سكيب".

ويمكن أن يساعد هذا الاعتراف المستثمرين والتجار في الابتعاد عن، أو التنقل، في الصفقات التي قد تكون محفوفة بالمخاطر.