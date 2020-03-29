باينانس تزيل توكنات FTX مستشهدةً بالارتباك

تام شمس - الأحد 29 مارس 2020 02:54 صباحاً - قررت بورصة العملات المشفرة الرئيسية، باينانس، إزالة توكنات FTX المدعومة من منصتها، موضحة أن العملاء لا يفهمون المنتج.

حيث أعلنت البورصة يوم ٢٨ مارس أنه "بسبب الافتقار إلى فهم كيفية عمل التوكنات من قبل العديد من المستخدمين، قررت باينانس إزالة جميع التوكنات بالرافعة المالية FTX الحالية وأزواج التداول المقابلة".

وستغلق باينانس عمليات الإيداع والسحب للأصول يوم ٣١ مارس في الساعة ٨ صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق، مع توقف التداول في الساعة ١٠ صباحًا في نفس اليوم.

باينانس لم تدرج أصول FTX إلا مؤخرًا فقط

في ١١ مارس، أعلنت باينانس عن إدراج اثنين من توكنات ERC٢٠ ذات الرافعة المالية FTX، والمعروفة باسم BNBBULL وBNBBEAR. ويمكن للعملاء تداول هذه الأصول مقابل تيثر أو BUSD، وهي العملة المستقرة الخاصة بباينانس.

ويمثل كل توكن رافعة مالية بثلاث أضعاف طويلة أو قصيرة في باينانس كوين (BNB).

وقد قالت باينانس في إعلانها يوم ١١ مارس إنه "يمكن للمستخدمين شراء التوكنات ذات الرافعة المالية تمامًا مثل التوكنات العادية في السوق الفورية". "ومع ذلك، ليست هناك حاجة لهم لإدارة الضمانات أو الهامش أو أسعار التصفية أو أي شيء يحتاج مستخدم الهامش العادي لإدارته."

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وقد أظهر مسح سريع في وقت كتابة المقالة أيضًا العديد من أزواج الهبوطية والصعودية المتاحة الأخرى، مثل إيوس وإبثريوم وريبل، بالإضافة إلى خيار "صعودي" و "هبوطي" بسيط مقترن مقابل تيثر وBUSD.

المصدر: باينانس.كوم

عملية الإزالة التي قامت بها باينانس تشمل جميع الأصول الرافعة المالية لـ FTX

كجزء من إعلان ٢٨ مارس، تخطط باينانس لإزالة "BULL وBEAR وETHBULL وETHBEAR وEOSBULL وEOSBEAR وBNBBULL وBNBBEAR وXRPBULL وXRPBEAR."

كما ضمت البورصة كلًا من أزواج تيثر وباينانس كوين في الإزالة.

ويأتي عمل باينانس مع FTX بعد أن قامت عملاقة العملات المشفرة باستثمار في الأسهم في منصة مشتقات العملات المشفرة في ديسمبر ٢٠١٩. كما اشترت باينانس أيضًا حصة في توكن FTX الخاص بالمنصة.