بلوك.ون تستثمر ١٥٠ مليون دولار في فويس، لكن لاتزال هناك مخاوف حول الخصوصية

تام شمس - الجمعة 27 مارس 2020 11:51 مساءً - ضخت بلوك.ون - الشركة التي تقف وراء إيوس يو (EOS)، مبلغ ١٥٠ مليون دولار في شبكة التواصل الاجتماعي المثيرة للجدل القائمة على بلوكتشين، فويس.

وقد تم الإعلان عن الاستثمار في ٢٦ مارس، ويضم ٥٠ مليون دولار في أصول الملكية الفكرية و١٠٠ مليون دولار أخرى. ويهدف الحقن إلى إعطاء فويس الموارد اللازمة للعمل بشكل مستقل عن بلوك.ون.

فويس في إصدار تجريبي مغلق

فويس حاليًا قيد الاختبار التجريبي المغلق وهي متاح حصريًا لمستخدمي الولايات المتحدة. وتستند المنصة إلى بروتوكول إيوس يو.

ويجب على المستخدمين التحقق من هويتهم لاستخدام المنصة، وبعد ذلك يمكنهم كسب توكنات فويس وفقًا لمشاركتهم في الشبكة. كما يجب على مستخدمي فويس تقديم عنوان منزلهم، وهوية الحكومة، والصور الخاصة بهم من أجل التحقق منها.

توكن فويس غير مدرج حاليًا في أي بورصات وليست له قيمة نقدية. وستتم إعادة تعيين جميع توكنات فويس المكتسبة أثناء الاختبار التجريبي عند إطلاق المنصة.

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مخاوف الخصوصية تحيط بفويس

على الرغم من كونها منصة تعتمد على العملات المشفرة، إلا أن فويس تعرضت لانتقادات بسبب إظهار مخاوف تتعلق بالخصوصية.

إذ لا يتم تخزين أي من المنشورات أو بيانات المستخدم على سلسلة فويس، حيث تحتوي بلوكتشين على معدلات هاش فقط لجميع بيانات المنصة.

وستقوم شركة هويو ومقرها المملكة المتحدة بتخزين جميع البيانات الفعلية لفويس. كما تحتفظ الشركة بالحق في مشاركة جميع بيانات المستخدم التي تم جمعها مع موظفيها والأطراف الثالثة المتعاقد معها التي تزود هويو بخدمات معالجة البيانات.

تقدم هويو خدمة استرداد الديون، والتي من خلالها يمكن استخدام بيانات المستخدم لتتبع المدينين عن طريق "الكشف عن جميع الاتصالات مع فرد أو شركة؛ وهذا يسمح لهم باكتشاف العناوين المخفية والمنتسبين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني".

ويمكن أيضًا استخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة هويو "لمنع واكتشاف الجرائم".