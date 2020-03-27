باينانس أكاديمي تنشئ تواجدًا ماديًا في شنغهاي

تام شمس - الجمعة 27 مارس 2020 11:51 مساءً - أبرمت باينانس أكاديمي اتفاقية مع حكومة شنغهاي المحلية لإنشاء مكتب في البلاد. ويقال أن المبادرة ستكرس للبحث في تقنية بلوكتشين وفقًا لبيان بتاريخ ٢٤ أكتوبر من تشي جينبينغ للترويج لاستخدامها.

وحسبما أُعلن يوم ٢٧ مارس من قبل منفذ الأخبار المحلي ذا بلوك بيتس والرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو، ستنشئ أكاديمية باينانس معهد لينغانغ لبحوث الصناعة وتقنية بلوكتشين في منطقة لينغانغ الاقتصادية في شنغهاي.

وتأتي هذه المبادرة نتيجة للتعاون مع المنظمات المحلية في منطقة لينغانغ، ومن المقرر أن تعزز أبحاث تكنولوجيا بلوكتشين والتطبيق الصناعي في الصين، بالإضافة إلى تعزيز تدريب المواهب داخل الصين.

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وتم إنشاء معهد البحوث استجابةً لدفعة من الحكومة الصينية لتطوير تقنية بلوكتشين، مع هيلين هاي، رئيسة مؤسسة باينانس الخيرية وقيادة المعهد الجديد، مشيرة إلى:

"من خلال إنشاء معهد لينغانغ للبحوث مع شركائنا المحليين، تسعى أكاديمية باينانس إلى بناء مركز أبحاث رائد ومركز أبحاث يساهم في التطورات واسعة النطاق في تكنولوجيا بلوكتشين."

وسيكون دون تابسكوت، مؤسس معهد بلوكتشين للأبحاث في كندا، العميد الفخري لمعهد لينغانغ للأبحاث.