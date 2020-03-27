أكبر بنك في كوريا الجنوبية يطلق خدمة حفظ العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 27 مارس 2020 07:48 مساءً - من المتوقع أن يطلق البنك الرئيسي الكوري الجنوبي "بنك كيه بي كوكمين" خدمة حفظ العملات المشفرة في المستقبل القريب.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنفذ الإخباري المحلي ديجيتال توداي في ٢٧ مارس، قدم البنك طلبًا للحصول على علامة تجارية لـ KBDAC، في إشارة إلى شركة تابعة مقترحة لحفظ الأصول الرقمية، في نهاية يناير ٢٠٢٠.

تطبيق KBDAC للعلامات التجارية للصناعات المتعلقة بالعملات المشفرة

في التطبيق المقدم إلى مكتب الملكية الفكرية الكوري، أعرب البنك عن رغبته في إطلاق العلامة التجارية KBDAC في أكثر من ٢٠ مجالًا، وكلها تتعلق بصناعة العملات الرقمية.

ويشمل ذلك التداول والتشاور وإدارة الأصول الرقمية مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH). كما يحدد أيضًا شحنة الأصول الافتراضية والتسوية والمعاملات بالعملات الورقية.

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وقد أدى نطاق مجالات الصناعة المشمولة إلى تكهنات بأن بنك كيه بي كوكمين يطلق علامة تجارية فرعية لتقديم الخدمات والمنتجات المالية التي تتلقى وتدير الأصول الافتراضية في صناديق الاستثمار.

ويوفر لقب حفظ الأصول الرقمية خيطًا يربط كل هذه الخدمات. واستنادًا إلى تطبيقات العلامات التجارية السابقة من قبل البنك، من المتوقع أن يتم إطلاق الشركة التابعة الجديدة خلال النصف الأول من ٢٠٢٠.

شراكة أتومريغز تؤتي ثمارها

حسبما أفاد كوينتيليغراف، قام بنك كيه بي كوكمين في يونيو الماضي بالشراكة مع أتوميغز لابز لاستكشاف إدارة الأصول الرقمية وحلول الحماية.

وكان بنك كيه بي كوكمين استباقيًا في منهجه لتقنية بلوكتشين. وفي بيان في أكتوبر الماضي، أعلن إيمانه بمجموعة الفوائد التي يمكن أن تجلبها إلى صناعة الخدمات المالية، وعزمه على دمج تقنية بلوكتشين في عملياتها الداخلية.