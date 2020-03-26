ترون تعقد شراكة مع ميتال باي للسماح بالشراء الفوري لترون في الولايات المتحدة

تام شمس - الخميس 26 مارس 2020 05:53 صباحاً - عقدت ترون (TRX) شراكة مع مقدم خدمة العملات المشفرة، ميتال باي، لتمكين الشراء الفوري لترون في الولايات المتحدة.

ووفقًا لإعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٥ مارس، ستكون ترون متاحة الآن للشراء بالعملة الورقية في تطبيق ميتال باي للهاتف المحمول. ويمكن للمستخدمين الدفع مقابل أصول العملات المشفرة عبر بطاقة الخصم أو التحقق من الحساب.

علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي ترون أيضًا كسب ما يصل إلى ٥٪ من استرداد النقود في MTL، وهي توكنات شركة ميتال باي الخاصة، على المعاملات المؤهلة لإرسال واستقبال دولارات الولايات المتحدة. كما تسمح المنصة أيضًا لمستخدميها بتبادل ترون لأكثر من ٢٠ عملة رقمية أخرى بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH). يوضح مارشال هاينر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتال باي، سبب شعوره بأن ترون هو إضافة صالحة للتطبيق:

"أعتقد أن ترون واعدة بشكل لا يصدق لتكنولوجيا بلوكتشين والأنظمة اللامركزية." Advertisements

ميتال باي عبارة عن مشروع للعملات الرقمية يسمح للمستخدمين بإرسال الأموال. وقد تم تصميمه ليكون قابلًا للاستخدام من قبل الأشخاص الذين ليسوا على دراية كاملة بالعملات الرقمية.

آخر العديد من شراكات إضافات العملات الورقية

أصبحت الشراكات التي تهدف إلى توفير العملات الورقية مباشرة للعملات المشفرة والوكنات والمنصات أكثر شيوعًا. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر فبراير، بدأت شركة إقراض العملات المشفرة ومقرها المملكة المتحدة، سيلسيوس نتورك، عمليات شراء العملات المشفرة داخل التطبيق.

وخلال الشهر نفسه، أضافت بورصة باينانس للعملات المشفرة ١٥ خيارًا للعملات الورقية لشراء العملات المشفرة على منصة التداول الخاصة بها.