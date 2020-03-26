ملياردير يطالب فيسبوك بالكشف عن هوية من وضع الإعلانات احتيال بيتكوين عنه

تام شمس - الخميس 26 مارس 2020 05:53 صباحاً - طالب الملياردير وسام المانع بأن يكشف فيسبوك عن هوية من يقف وراء الإعلانات على المنصة التي استخدمت صورته للترويج لاحتيال العملات المشفرة.

وتنبع القضية من أواخر فبراير عندما رفعت شركة المانع دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي حول عملية احتيال على العملات الرقمية باستخدام اسمه للترويج لنفسها في الشرق الأوسط. وقد ادعى المانع التشهير والتزييف الخبيث والإعلانات الكاذبة من شركة العملات المشفرة المزعومة "بيتكوين تريدر".

رجلٌ واحد يقاضيهم جميعًا

قام فيسبوك منذ ذلك الحين بحذف الإعلانات المسيئة، لكن المانع قلقٌ من أن المحتالين يمكنهم نشر إعلانات مماثلة تحتوي على صورته في المستقبل. وقد تقدم محاموه بطلب للحصول على أمر محكمة يُلزم فيسبوك بالكشف عن تفاصيل حول ناشري الإعلان، حسبما ذكرت صحيفة آيريش تايمز يوم ٢٥ مارس.

Advertisements

ويسعى المانع للحصول على معلومات حول أسماء المحتالين وعناوينهم وتفاصيل الاتصال بهم وطرق الدفع وعنوان إرسال الفواتير. ويقاضي المانع فيسبوك أيرلندا المحدودة جنبًا إلى جنب مع الأطراف التي تقف وراء الإعلانات.

وقد حثت قاضية المحكمة العليا ليوني رينولدز الأطراف على حل خلافاتهم قبل أن تسمع طلب الأمر. والموعد النهائي بعد ١٢ شهرًا لجلسة النزاع هو مايو، لكن محامي فيسبوك أكد أنه يمكن تمديده إلى ٢٤ شهرًا وسط تفشي وباء كوفيد-١٩.

احتيالات العملات المشفرة التي تنطوي على أسماء كبيرة

إن المطالبة بالشرعية الزائفة من خلال الاستيلاء على هوية شخصيات معروفة - بما في ذلك كيت وينسلت وريتشارد برانسون وإيلون مسك وبيل جيتس - تحظى بشعبية بين المحتالين على العملات الرقمية. وفي نوفمبر من العام الماضي، أمر قاضي هولندي فيسبوك بدفع ١٠٠٠٠ يورو (١٠٨٩٠ دولارًا) في كل مرة يظهر فيها إعلان بيتكوين مزيف جديد يضم منشئ الأخ الأكبر جون دي مول.