باينانس تشاريتي تطلق مبادرة "العملات المشفرة ذد فيروس كورونا" العالمية مع تبرع بقيمة مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 25 مارس 2020 08:57 مساءً - أطلقت باينانس تشاريتي مبادرة تسعى إلى جمع ٥ ملايين دولار من العملات الرقمية لشراء الإمدادات الطبية للبلدان التي كانت الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا.

وستقود باينانس حملة #CryptoAgainstCOVID بتبرع أولي بقيمة مليون دولار أمريكي. وتعهدت البورصة أيضًا بمطابقة ما يصل إلى مليون دولار إضافية من التبرعات العامة.

باينانس تشاريتي تنشر جميع المعاملات التي تتم بأموال تم التبرع بها

سيتم إنفاق الأموال بشكل أساسي على المعدات واللوازم الطبية التي سيتم توزيعها في جميع أنحاء إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وإيران وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تؤكد باينانس تشاريتي أن جميع المعاملات التي تتم باستخدام الأموال الممنوحة سيتم نشرها علنًا لضمان الشفافية الكاملة.

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صرح تشانغ بينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باينانس:

"يعد مجتمع العملات المشفرة قوة متنامية ولدينا فرصة لتعزيز ذلك من خلال العمل الخيري. ونحن نشجع المجتمع على المشاركة في هذه المبادرة بينما نتحد ضد فيروس كورونا، وسنعمل معًا على التأثير".

كما قالت هيلين هاي، رئيسة باينانس تشاريتي، إن أهم عنصر في حياة الإنسان هو إظهار التعاطف ومساعدة الآخرين قدر المستطاع، دون قيود أو حدود."

وأضافت: "تتيح تقنية بلوكتشين ذلك بقدرات أكبر من أي وقت مضى، وترغب باينانس تشاريتي في إيصالها إلى الجماهير".