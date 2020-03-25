يمكن للمستثمرين الأفراد الآن استخدام باكسوس غولد كضمان مقابل القروض

تام شمس - الأربعاء 25 مارس 2020 06:54 مساءً - فتحت منصة نيكسو للإقراض العملات المشفرة اليوم ٢٥ مارس خيار استخدام باكس غولد (PAXG) كضمان مقابل قروضها للمستثمرين الأفراد. وكان مخطط تجريبي في أواخر عام ٢٠١٩ قد اقتصر على العملاء من المؤسسات وكان من المفترض أنه شهد طلبًا فوريًا على خطوط الائتمان المدعومة بالذهب.

ويعني إعلان نيكسو أن الاقتراض المضمون مقابل الذهب عالي الجودة لم يعد الآن حكرًا على الأثرياء.

تم إطلاق توكن باكس غولد من باكسوس في سبتمبر ٢٠١٩، وهو مدعوم بالكامل بالذهب المادي ويمكن استرداده منه، ويتم تخزينه في خزائن آمنة.

ويمثل كل توكن أونصة واحدة دقيقة من لندن غود ديلفري غولد، ويتيح ملكية الذهب كأصل آمن، مع الراحة الإضافية التي يوفرها التوكن.

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مخطط تجريبي يطالب باستثمار ٥ ملايين دولار

شهدت نيكسو مثل هذا الطلب على الائتمان المدعوم بالذهب من العملاء المؤسسيين خلال مخططها التجريبي الذي استثمرت فيه ما قيمته ٥ ملايين دولار من PAXG لتلبية احتياجات المستثمرين.

ويتيح توسيع هذا الإصدار التجريبي ليشمل العملاء الأفراد الآن لأي شخص الاستفادة من أصول PAXG المدعومة بالذهب كضمان على منصة نيكسو. وقد شرح أنطوني ترينشيف، المؤسس المشارك لنيكسو، جاذبية الأمر قائلًا:

"خاصة في أوقات التقلبات العالية، كما هو الحال في الوقت الحاضر، يسعى العديد من العملاء الأفراد لدينا للحصول على الذهب وقد عملنا على عكس رغباتهم".

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، شهدت صناعة قروض العملات المشفرة نموًا قويًا، حيث يفضل العديد من حاملي العملات المشفرة الاستفادة من أصولهم كضمانات بدلًا من تصفيتها.