IBMRR سيقدم تمويلًا بقيمة ٣,٤٨ ملايين دولار لاحتياطي عملات ARCC

تام شمس - الأربعاء 25 مارس 2020 06:54 مساءً - أعلن احتياطي نقدي بلوكتشين الدولي (IBMR) أنه جمع ٣,٤٨ مليون دولار كأساس استثماري في احتياطي عملة ARCC.
والاحتياطي عبارة عن سلة من العملات المشفرة التي تشمل ألغوراند (ALGO) وبيتكوين (BTC) وباينانس كوين (BNB) بالإضافة إلى ٧٠٠٠٠٠ دولار أمريكي من الاستثمارات الأولية لشركات ناشئة للتكنولوجيا مقرها الولايات المتحدة. وتعيد هذه الأصول قيمة عملة احتياطي آسيا، أو ARCC.
وسيأتي التمويل، وفقًا لإعلان في ٢٥ مارس، مباشرة من بوردرلس كابيتال وغيرها من الشركات ويتزامن مع الإدراج الرسمي لتوكن ARCC في بورصة بيكي - وهي شركة لديها حاليًا أكثر من مليوني مستخدم مسجل في سنغافورة.
الاستثمار الأولي لاحتياطي IBMR يستهدف جنوب شرق آسيا
يضيف الإعلان أيضًا أن ARCC تحفز المشاركة في منصة إدارة أصول التمويل الأصغر ARCC.one ويتم إصداره كتوكن للأصول في ألغوراند، وذلك حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا في ١٢ ديسمبر.
كما صرح سينجين ديفيد جانغ، المؤسس والمدير الإداري في IBMR، بأن مهمة ARCC تستهدف الفقراء العاملين في المناطق الحضرية في جنوب شرق آسيا لتحقيق الشفافية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار المالي.
أما بالنسبة لإدراج توكن ARCC، فسيتم تضمينها في بورصة بيكي يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠.
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