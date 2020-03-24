العملات المشفرة المستقرة او العملات المستقرة Stable Coin القوية هي عملات بديل ل عملات الفيات او العملات المحلية تعتمد على التشفير و التي تستمد قيمتها من اصل ثابث او عملة عالمية مثل الدولار او سلة من العملات العالمية مثل الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني و عملات اخرى …

العملات المستقرة Stable Coin القوية جاءت لتدعم أسواق التشفير بعملة يكون تقلبها طفيف جدا مقارنتا مع العملات المشفرة الاكثر شهرة مثل البيتكوين و الاثريوم و العملات المشفرة الاخرى التي تعرف تقلبات عنيفة في سعرها. العملات المستقرة تقدم حل امن لتداول و تبادل العملات المشفرة بعملات اخرة مشفرة ولكن مستقرة، حيث تمنك المتداولين من التحويل بين العملات بسهولة و تأمن لهم تداول امن من التقلبات العنيفة.

العملات المستقرة كثيرو و كل عملة تعمل بنظام القيمة المقابلة مختلف عن الاخرى، و ستجد كل التفاصيل في هذا المقال “شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة StableCoin ” ، و حتى لا نطيل عليكم اليكم العملات المستقرة Stable Coin القوية القوية و الأكثر تداولا في العالم

العملات المستقرة Stable Coin القوية و الأكثر تداولا في العالم

التيثير USDT

يعتبر واحدة من العملات المستقرة Stable Coin القوية في العالم، كما أنها الأفضل في سوق العملات الثابتة واستطاع التيثير USDT، أن تصل إلى قائمة أفضل 10 عملات في سوق العملات المشفرة.

يتم دعم عملة Tether بالدولار الأمريكي، بحيث يكافئ سعر العملة الواحدة واحد دولار، وتعتبر هذه العملة هي أكثر العملات الثابتة موثوقية وشفافية حتى الآن، وهي تحتل المركز السادس من حيث القيمة السوقية في سوق العملات المشفرة ككل، والأول في تصنيف العملات المستقرة.

الدولار المشفرة USDC

الدولار المشفرة USDC يعد من أفضل العملات المستقررة و الثابثة في العالم، وهي عملة نشأت في عام 2018، بواسطة شركة Circle المالية، وكذلك بورصة تداول العملات المشفرة Coinbase، ونجحت في وقت قصير في جذب العديد من المستثمرين إليها، لتكون عملة هامة جدًا في تاريخ هذا السوق بشكل عام.

وتحتل عملة USDC، والمدعومة هي الأخرى بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، المركز الـ 27 في سباق العملات الرقمية بشكل عام، من حيث القيمة السوقية، بينما تعتبر هي ثاني أفضل العملات المستقرة في العالم.

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عملة Binance USD

تلقت عملة Binance USD الجديدة BUSD مباركة من إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS). تم دعم عملة Binance المستقرة بالدولار الأمريكي بنسبة 1: 1.

الان يمكن تداول العملة المستقرة BUSD بين العديد من العملات المشفرة الاخرى و عبر العديد من منصات تداول العملات المشفرة، كما يمكن الشراء و البيع بعا في العديد من النقاط التي تقل ذلك.

العملة المستقرة PAX

تعتبر عملة PAX، واحدة من أفضل العملات الثابتة في العالم في الوقت الحالي، ونجحت في أخذ شهرة واسعة بين مستثمرين العملات الافتراضية على الرغم من حداثتها، إلا أنه بالفعل عملة تستحق الاستثمار بها.

تعتمد PAX على بلوكشين الإيثيريوم، ومن المفترض أن العملة خاضعة للرقابة، وبالتأكيد هي مدعومة بالدولار الأمريكي، كما أنها مدعومة في عدد كبير من البورصات، وأشارت التقارير أن العملة على عكس سوق العملات الثابتة تؤكد أن جميع احتياطياتها محتفظ بها في حسابات مستقلة لبنوك FDIC المؤمنة والمسجلة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت الحالي تحتل PAX المرتبة الرابعة والثلاثون من حيث القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية بشكل عام، أما بالنظر إلى سوق العملات المستقرة فهي تحتل المركز الـ 3 من حيث القيمة السوقية.