لا يزال الأمل في الدولار الرقمي لم يُفقد في مشروع قانون التحفيز الاقتصادي الأمريكي لفيروس كورونا

تام شمس - الثلاثاء 24 مارس 2020 07:55 مساءً - في حين أن أحدث نسخة من حزمة التحفيز المقترحة للاستجابة للأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا في الولايات المتحدة ألغت ذكر الدولار الرقمي، فإن عضوًا واحدًا على الأقل في مجلس الشيوخ يقاتل للحفاظ على هذه الأحكام.

تغير مشروع القانون للانتعاش الاقتصادي

حسبما ذكرت كوينتيليغراف أمس، ٢٣ مارس، تم تعميم مشروع قانون التحفيز الاقتصادي المقترح الذي تضمن متطلبات تطوير الدولار الرقمي. وقد نصت الأحكام كذلك على أن جميع البنوك الأطراف في الاحتياطي الفيدرالي ستحتاج إلى استضافة محافظ رقمية بالدولار - واتخاذ جميع التدابير لتوسيع الشمول الاقتصادي.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، قدمت القيادة الديمقراطية في مجلس النواب "قانون تحمل المسؤولية عن العمال والأسر". وهذا الإصدار الجديد من مشروع القانون يأتي في أكثر من ١٤٠٠ صفحة - ولكن مع كل تم محو أي ذكر للدولار الرقمي.

استمرار دور الدولار الرقمي

ومع ذلك، يقاتل عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ للحفاظ على الدولار الرقمي في حزمة التحفيز. حيث أصدر السناتور شيرود براون (D-OH)، العضو البارز في اللجنة المصرفية، مشروع قانون مطابق تقريبًا للأحكام المفقودة من أحدث مشروع قانون يظهر في مجلس النواب.

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وفي الإعلان عن مشروع القانون، دعا براون زملائه ليس فقط لاعتباره تشريعًا قائمًا بذاته، ولكن لإدراجه في "قانون تحمل المسؤولية عن العمال والأسر". حيث قال:

"سيسمح تشريعاتي لكل أمريكي بإنشاء حساب مصرفي مجاني حتى لا يضطروا إلى الاعتماد على صراف الشيكات باهظة الثمن للوصول إلى أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس."

وجاء في إعلان براون عن مشروع القانون أنه "سيسمح للجميع بإعداد محفظة رقمية بالدولار، تسمى" حساب FedAccount"، وهو حساب مصرفي مجاني يمكن استخدامه لتلقي الأموال، وإجراء المدفوعات، وسحب النقود." وستكون حسابات FedAccounts هذه متاحة في البنوك المحلية ومكاتب البريد.