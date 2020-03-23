شركة التعدين الكندية هايف بلوكتشين تُصدر أمر إيقاف لناتج انقسام ستيم "هايف"

تام شمس - الاثنين 23 مارس 2020 09:53 مساءً - أعلنت شركة هايف بلوكتشين التي تتخذ من كندا مقرًا لها أن ممثليها القانونيين يصدرون طلب وقف وكف لمجتمع هايف، الذي تفرع مؤخرًا من شبكة ستيم (STEEM).

ووفقًا لبيان صحفي صدر في ٢٣ مارس، تعتقد شركة التعدين أن استخدام بلوكتشين الجديد لمصطلح "هايف" يخلق ارتباكًا حول علامتها التجارية - مؤكدةً أن العديد من المساهمين في هايف بلوكتشين قد طلبوا توضيحًا بشأن إذا ما كانت الشركة مرتبطة بناتج الانقسام الكلي.

هايف بلوكتشين تُصدر أمر وف وكف لمجتمع هايف

تأسست هايف بلوكتشين في عام ٢٠١٣ وتدعي أن شوكة ستيم تستفيد من "النية الحسنة" التي زرعتها الشركة في قطاع العملات المشفرة.

حيث قال فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي المؤقت لهايف بلوكتشين، "بصفتنا شركة رائدة في قطاع بلوكتشين، استثمرنا مبالغ كبيرة من المال في تطوير علامتنا التجارية وتعليم أسواق رأس المال على تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة".

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ويؤكد هولمز أن هايف بلوكتشين "ليس لديها مشكلة مع بلوكتشين المقترحة بما يتجاوز اسمها، مضيفًا أن الشركة ليس لديها رأي في نزاع مجتمع هايف مع ستيم:

"ولكن، لأسباب قانونية، ليس لدينا خيار سوى السعي لحماية مصالحنا، وتبديد الارتباك المستمر وتجنب أي ضرر محتمل لسمعتنا. ونحن أن يتم حل ذلك بسهولة عن طريق تغيير الاسم. وي استخدام مستمر من قبل بلوكتشين سيثبت فقط إستراتيجية متعمدة ومضللة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هايف بلوكتشين أنها ستوسع عمليات تعدين إيثريوم (ETH) بنسبة ٢٠٪.