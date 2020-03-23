رئيس كاردانو يقارن الدولار الأمريكي بمخطط ون كوين الاحتيالي مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الطباعة

تام شمس - الاثنين 23 مارس 2020 08:56 مساءً - رد مجتمع العملات المشفرة على تويتر برعب على الأخبار التي تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة قد تم تفويضه لطباعة أموال جديدة بقدر ما يحتاجه من أجل تجنب أزمة مالية أعمق بسبب جائحة فيروس كورونا.

حتى أن تشارلز هوسكينسون، الرئيس التنفيذي لشركة كاردانو للتطوير، IOHK، غرد في ٢٣ مارس أنه "يحصل على إحساس حقيقي لون كوين" من الدولار الأمريكي.

الكونغرس يطلب من الاحتياطي الفيدرالي طباعة المزيد من الأموال

كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى وجود "كمية لا حصر لها من النقد في الاحتياطي الفيدرالي" في مقابلة مع ٦٠ دقيقة من سي بي إس. وبعد الضغط للحصول على تعليقه، أوضح:

"هذا حرفيًا ما طلب منا الكونغرس القيام به. هذه هي السلطة التي أعطونا إياها: طباعة النقود وتوفير السيولة في النظام المالي".

وقد أثارت فكرة منح الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لطباعة كمية لا حصر لها من الأموال الجديدة، مما أثار مقارنة هوسكينسون مع ون كوين.

وحسبما ذكرت كوينتيليغراف، اكتسبت عملية احتيال ون كوين ما لا يقل عن ٤ مليارات دولار من مستثمرين غير مرتكبين، غير مدركين أن التوكن الذي كانوا يشترون فيه ليس له قيمة أساسية.

Advertisements

بومب وسي زي أقل حدة قليلًا

سارعت الشخصيات الأخرى في المجال في التعامل مع الأرقام الخاصة بها، وربما تكون أكثر قياسًا بقليل، بشأن هذه المسألة.

وقد نشر مؤسس مورغان كريك ديجيتال، أنتوني بومبليانو، تغريدة عن العرض غير المحدود للدولار الأمريكي، قائلًا:

"يخبرنا التاريخ أن هذا ليس مستدامًا على المدى الطويل للعملة".

وفي الوقت نفسه، أعطى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، سي زي، بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد بعض الأساسيات في تغريدة له، ناشرًا البيان التشويقي التالي:

"هل سمعتم يومًا عن" العرض والطلب والسعر"؟ ماذا يحدث للسعر عندما يكون لديك عرض لا نهائي؟"

وقد استجاب سعر البيتكوين (BTC) للأخبار من خلال الارتفاع مرة أخرى ليعبر مستوى ٦٠٠٠ دولار ويصل إلى ٦٥٠٠ دولار في وقت كتابة المقالة.