هاش كاش كونسلتانتس تُطلق "العملة المشفرة لمؤشر صندوق كورونا"

تام شمس - الاثنين 23 مارس 2020 08:56 مساءً - تخطط هاش كاش كونسلتانتس لإطلاق أحدث أصول العملات المشفرة الواعدة بالربح وسط الاقتصاد العالمي الضخم وكارثة فيروس كورونا.

ففي ٢٣ مارس، أعلنت هاش كاش عن "العملة المشفرة لمؤشر صندوق كورونا" (CFIX)، والتي تعد المتداولين بفرصة "كسب الأرباح حتى خلال السوق الهابطة الناجمة عن أزمة الكورونا".

يصف البيان الصحفي العملة المشفرة بأنها مرتبطة بشكل عكسي بمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ من خلال "دعم صندوق متداول عكسي".

سيتم إقران CFIX مقابل تيثر (USDT) ومن المقرر إطلاقه في ٢ أبريل.

سيتم التبرع بنسبة ٩٠٪ من أرباح CFIX إلى "صندوق الإغاثة من كورونا"

تدعي الشركة أن ٩٠٪ من رسوم التجارة المستمدة من CFIX سيتم تحويلها إلى صندوق إغاثة كورونا - الذي يهدف إلى التبرع لـ "مختلف المنظمات غير الربحية والمنظمات التي تكافح أزمة الجائحة العالمية".

وعلى هذا النحو، يشير موقع هاش كاش على الويب إلى أن المهمة العامة للمشروع هي "منع استنفاد الموارد اللازمة لتطوير العلاجات المتقدمة واللقاحات والأدوية".

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كما تقبل الشركة الطلبات من المنظمات غير الربحية، ولا يبدو أن لديها أسماء أي مؤسسات خيرية شريكة مدرجة على موقعها على الإنترنت.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة هاش كاش كونسلتانتس، راج شودري، كان الدافع وراء تطوير CFIX هو "هدف الشركة المتمثل في تقديم المساعدة المالية للمنظمات غير الربحية والمنظمات البحثية التي تكافح أزمة فيروس كورونا".

وأضاف شودري: "يحفز دعم مؤسسة التدريب الأوروبية CFIX، الذي لا يفيد التجار فحسب، بل يمكّننا من جمع المزيد من الأموال لجميع المتضررين من فيروس كورونا الجديد، وهو الهدف النهائي لهذه المبادرة".

تعد عملة كورونا كوين المثيرة للجدل بالأرباح مع تفاقم الوباء

في ١٢ فبراير، أطلق مطورو فور تشان "كورونا كوين" (NCOV) - توكن ERC-٢٠ مع إمدادات تتوافق مع عدد سكان العالم الذي سيخضع للحرق كل ٤٨ ساعة بناءً على عدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ادعاءات مطوري NCOV، انخفض سعر كورونا كوين بنسبة ٨٣٪ في ٣٠ يومًا، وفقد ٢٠٪ من حجمه البالغ ١٦٢٤٤ دولارًا فقط خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.