إطلاق لعبة تعتمد على إيثريوم لتعزيز تجربة المستخدم مع حل التحجيم ماتيك

تام شمس - الأحد 22 مارس 2020 08:51 مساءً - أعلنت شركة تي إس بي غيمز، الشركة التي تقف وراء لعبة الواقع الافتراضي ذا ساندبوكس، عن شراكة مع حل ماتيك لتغيير الحجم من الطبقة الثانية.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١٩ مارس، ستسمح ماتيك للتطبيق اللامركزي (DApp) بتنفيذ معاملات أسرع وإنشاء تجربة أفضل للمستخدمين. وتهدف الشراكة أيضًا إلى تسهيل المعاملات اللامركزية على المنصة بشكل أفضل.

وكجزء من الشراكة، شاركت ماتيك أيضًا في الجولة الثانية من Sandobox من عرض المسبق للأرض الافتراضية الذي تمثله التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs). وسيتم استخدام الأرض التي تملكها ماتيك للمساعدة في تعريف مجتمع المشروع على التوكنات غير القابلة للاستبدال والتطبيقات اللامركزية. ويقرأ الإعلان:

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"ستكون هذه مناسبة لمجتمعاتنا للتعرف على جانب آخر من مشروعهم والالتقاء في أرضهم الحصرية."

عوالم افتراضية في أرض بلوكتشين

يعد ساندبوكس أحدث مثال على مشروع واقع افتراضي قائم على بلوكتشين والذي يسمح لمستخدميه بشراء كمية محدودة من الأراضي الافتراضية. وحسبما ذكر كوينتيليغراف في تحليل حديث لمشاريع مماثلة، أنفق مستخدمي عالم الواقع الافتراضي Decentraland القائم على إيثريوم أكثر من مليون دولار على الأرض الرقمية.

وقد أعلنت ساندبوكس مؤخرًا عن عرضه الثالث للأرض بعد أن شهدت لعبة إنشاء الهواتف المحمولة أكثر من ٤٠ مليون عملية تنزيل. وجذبت اللعبة أيضًا انتباه محترفي صناعة الألعاب سكوير إينكس، المعروفين بإطلاق امتياز فاينال فانتازي. وقد استثمرت عملاق ألعاب الفيديو ٢ مليون دولار في المشروع.