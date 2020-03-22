إنترمكس لن تستخدم الريبل في التحويلات المالية المكسيكية

تام شمس - الأحد 22 مارس 2020 06:47 مساءً - في مكالمة أرباح شهر مارس، كشفت شركة إنترمكس للتحويلات المالية الأمريكية، أنها لن تستخدم تقنية ريبل (توكنات ريبل) في أسواقها الرئيسية. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنترمكس روبرت ليسف:

"نحن لا نرى حقًا استفادة من ريبل في أسواقنا الأساسية. وأعتقد أنه سيجلب لنا المزيد من النمو في الأسواق الأحدث في الأماكن التي نستكشف الدخول في المنتجات المساعدة".

إنترمكس تستخدم ريبل في "المنتجات المساعدة" في "الأسواق الأحدث"

أعلنت شركة ريبل عن شراكتها مع إنترمكس في ٥ فبراير، حيث أكد بيانها الصحفي أن الصفقة "ستمكّن تسريع المدفوعات عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك".

على الرغم من ادعاءات ريبل، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنترمكس: "لن تكون ريبل الحل لأماكن مثل المكسيك. ونحن فخورون جدًا بالعلاقات التي لدينا هناك".

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كما سعت إنترمكس مؤخرًا إلى توسيع تواجدها في إفريقيا، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السوق الذي ستستخدم فيه شركة المدفوعات تقنيات ريبل.

موني غرام تقوم بتصفية جميع توكنات ريبل المستلمة على الفور

إنترمكس ليست الشريك الوحيد لريبل للكشف عن جوانب شراكتها التي من المحتمل أن تكون قد تلقتها بشكل سيئ من قبل حاملي توكنات ريبل.

ففي مقابلة أجريت معه مؤخرًا، كشف ممثل شركة موني غرام ومقرها الولايات المتحدة أن الشركة تقوم بتصفية جميع توكنات ريبل التي تم تلقيها من خلال شراكتها بمجرد استلام التوكنات.