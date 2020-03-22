ارتباط بيتكوين مع مؤشر إس وبي ٥٠٠ عند أعلى مستوى له في عامين وسط أزمة فيروس كورونا

تام شمس - الأحد 22 مارس 2020 06:47 مساءً - وصل ارتباط بيتكوين (BTC) مع إس وبي ٥٠٠ إلى أعلى مستوى له خلال عامين. وهذه إشارة هبوطية لسوق العملات المشفرة.

حيث أشارت شركة أبحاث سوق العملات المشفرة، سنتيمنت، إلى أن التباطؤ الأخير في السوق أدى إلى وجود علاقة عالية بين بيتكوين والأسواق المالية التقليدية في تغريدة يوم ٢٠ مارس.

ووفقًا لسنتيمنت، يتحرك ارتباط بيتكوين مع الأسهم التقليدية بشكل دوري من القيم السلبية إلى الإيجابية. ووفقًا للشركة، أدت جائحة فيروس كورونا إلى نمو هذا الارتباط:

"مع هذا الوباء، من الواضح أننا نرى حركات متشابهة جدًا في نفس الوقت حيث أن فيروس كورونا له مبرر حقيقي للمستثمرين في كل قطاع تقريبًا في حالة من الحذر". Advertisements

الارتباط العالي هو إشارة هبوطية

أوضحت سنتيمنت في تغريداتها أن بيانات بيتكوين التاريخية تظهر أنه عندما يكون الارتباط مع إس وبي ٥٠٠ مرتفعًا، فإنه عادة ما يكون مصحوبًا بتراجع كبير في أسواق العملات المشفرة. وتلاحظ الشركة أيضًا أنه:

"أي عمليات ارتداد لاحقة بمرور الوقت عادةً ما تنبأ بها" فصل "متزايد بين بيتكوين ومؤشر إس وبي. يجب أن نرى علامة واضحة على اتجاه صعودي وشيك عندما يبدأ خط الارتباط هذا في الاقتراب من ٠ (أو أقل) مرة أخرى."

وكانت بعض الشخصيات البارزة في سوق العملات المشفرة قد استعادت الثقة بالبيتكوين، بعد انتعاش الأصول في الآونة الأخيرة. حيث قال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غلوبال ماكرو إنفستور، راوول بال، مؤخرًا أنه متفائل تمامًا في بيتكوين بعد استرداد الأصول بنسبة ٨٠٪ تقريبًا في أسبوع واحد فقط.