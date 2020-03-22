مبادرة جمع تبرعات بيتكوين للصليب الأحمر الإيطالي تحقق الهدف، وتصدر مبادرة جديدة

تام شمس - الأحد 22 مارس 2020 06:47 مساءً - يسعى الصليب الأحمر الإيطالي الآن إلى الحصول على تبرعات بيتكوين (BTC) لشراء معدات طبية ناشئة بعد أن تجاوزت أول مبادرة عملات مشفرة هدفها في غضون ثلاثة أيام.

ففي ١٢ مارس، أطلق الصليب الأحمر الإيطالي حملة لجمع التبرعات من بيتكوين لشراء منصة طبية متقدمة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسبقة.

حملة جمع التبرعات بالعملات المشفرة للصليب الأحمر تتجاوز الهدف في ثلاثة أيام

بعد ثلاثة أيام فقط، أعلن الصليب الأحمر أنه تم الوصول إلى هدفه البالغ حوالي ١٠٧١٠ دولارات (١٠٠٠٠ يورو) وأنه بدأ في شراء المواد اللازمة لنشر منشأة الفحص المسبق. وبعد الوصول إلى هدفه الأول بسرعة كبيرة، واصل الصليب الأحمر حملته لجمع التبرعات من بيتكوين.

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حيث حددت المنظمة الخيرية الآن هدفًا يقارب ٢٦٠٠٠ دولار لشراء معدات لعمليات الطوارئ، مثل جهاز تنظيم ضربات القلب مع جهاز مراقبة العلامات الحيوية. وحتى وقت كتابة المقالة، جمعت الحملة الجديدة ٧٥,٧٪ من هدفها من ٥٥ تبرعًا. وقد نشر الصليب الأحمر قرابة ٢٠٠٠٠ دولار حتى الآن. والصليب الأحمر الهولندي يقبل أيضًا تبرعات بيتكوين.

احذروا من حيل فيروس كورونا القائمة على العملات المشفرة

سعى العديد من المحتالين الانتهازيين إلى الاستفادة من ذعر فيروس كورونا المنتشر على نطاق واسع أثناء استخدام العملات المشفرة لإخفاء آثارهم. وفي ١٩ مارس، أفاد باحث الأمن السيبراني تشيستر وزنياسكي أن المحتالين ينتحلون هوية منظمة الصحة العالمية (WHO) لطلب تبرعات بيتكوين عبر البريد الإلكتروني.

وفي ١٣ مارس، حدد باحثو التهديدات الإلكترونية دومينتولز أن موقع الويب coronaviruapp.site يصيب أجهزة المستخدمين ببرامج ضارة تحت عنوان فيروس كورونا تحت غطاء توفير خريطة حرارية توضح انتشار فيروس كورونا.