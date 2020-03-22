مزود خدمة الدفع نتسنتس يجهز بطاقة ائتمان العملات المشفرة للإطلاق

تام شمس - الأحد 22 مارس 2020 12:55 صباحاً - أكمل نتسنتس، وهو مزود مدفوعات العملات المشفرة الكندي، الدمج الفني لبطاقة ائتمان المستهلك في نظامها البيئي الخاص. حيث أعلنت شركة نتسنتس في ٢٠ مارس أنها بدأت اختبار سيناريو الحالة في بيئات العالم الحقيقي من أجل تجهيز البطاقة للإطلاق.

ليس مثل بطاقات ائتمان العملات المشفرة الأخرى

تعد بطاقة نتسنتس الائتمانية بأن المستخدمين لن يضطروا إلى تحميل العملات المشفرة مسبقًا على بطاقاتهم، والتي تختلف عن المنتجات المماثلة الأخرى الموجودة بالفعل في السوق. حيث يمكن للبطاقات التي تتطلب التحميل المسبق أحيانًا أن تحرم المستخدمين من تقدير قيمة التشفير الذي كانوا سيحصلون عليه في غضون ذلك بين التحميل وإنفاق عملاتهم.

بينما ترتبط بطاقة نتسنتس مباشرة بمحفظة كل مستخدم، مما يسمح بإنفاق العملة المشفرة في الوقت الفعلي. كما قامت الشركة بتكييف تكنولوجيا التسوية الفورية الخاصة بها للسماح للتجار بتحويل الأموال إلى عملات في وقت الشراء. كما قاموا بدمج بورصة نتسنتس في عروضهم.

مع اكتمال دمج البطاقة في نظامها البيئي الحالي، بدأ الاختبار في بيئات العالم الحقيقي. وهذه هي المرحلة النهائية من التطوير قبل الإطلاق العام.

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سيتم إصدار بطاقة ائتمان نتسنتس على شبكة فيزا. وسيكون لديها رقاقة، دبوس، ماغسترايب، وتكنولوجيا اتصالات قريبة المدى. كما سيتم دمج الاستخدام في تطبيق نتسنتس للهاتف المحمول.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من اختيار ما يصل إلى ثلاث عملات مشفرة يمكن إنفاقها من خلال البطاقة. وستكون العملات المشفرة المدعومة مبدئيًا هي بيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC).

وستكون بطاقة نتسنتس متاحة في البداية للمقيمين الكنديين.