بعد إدراج بيتريكس، توكن UPT يرتفعمع حجم قليل

تام شمس - السبت 21 مارس 2020 05:51 صباحاً - قامت بيتريكس غلوبال بإدراج عملتين مستقر وتون خدمة صادر عن "تحالف البروتوكول العالمي" (UPA) بعد الانضمام إلى التحالف.

وتتضمن القوائم الجديدة عملات مستقرة للدولار العالمي (UPUSD) واليورو العالمي (UPEUR)، بالإضافة إلى توكن البروتوكول العالمي (UPT).

UPT يرتفع عند الإدراج على بيتريكس

ويبدو أن الإعلان قد شكل نعمة لـ UPT - مع ارتفاع التوكن بنسبة ١٧٠ ٪ تقريبًا في غضون ٢٤ ساعة.

وعلى الرغم من الأداء القوي للسعر، إلا أن الحركة كانت مدفوعة بأقل من ٣٠٠٠ دولار من حيث الحجم، حيث تتم التداولات في بورصة واحدة.

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ويوصف UPT بأنه "توكن خدمة من شأنه أن يقدم مزايا قيمة لحامليه من أعضاء التحالف"، حيث تقدم بيتريكس رسوم تداول مخفضة لحاملي UPT.

UPA يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأبهولد

بالإضافة إلى بيتريكس غلوبال، تتضمن عضوية التحالف منصة القروض التي تستند إلى بلوكتشين "كريد" ومنصة مدفوعات العملات المشفرة أبهولد وبلوكتشين في بيركلي. ويتمتع التحالف بدعم استثماري من أرينغتون Xrp كابيتال وديكريبت كابيتال وألفابيت.

ويبدو أن UPA متشابك بشكل كبير مع أبهولد، مع أموال المستخدم المخزنة في احتياطي أبهولد. حيث يتم نسخ UPEUR وUPUSD على حد سواء واستردادها من خلال حسابات أبهولد. ومعظم المديرين التنفيذيين في UPA يشغلون أيضًا مناصب في كريد أو أبهولد.

وعند إطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨، تمت ترقية UPUSD كعملة مستقرة ووسيلة للوصول إلى منصة إقراض أبهولد.