تام شمس - السبت 21 مارس 2020 05:51 صباحاً - كشف غريغوري بومان، مدير [email protected] ([email protected]) مؤخرًا في جلسة اسألني أي شيء (AMA) على ريديت أن المشروع يحتوي حاليًا على ٤٠٠٠٠٠ جهاز كمبيوتر يساهم بنشاط في البحث.

وقال: "كان لدينا حوالي ٣٠ ألف مستخدم قبل بدء الوباء"، مضيفًا: "في الأسبوعين الماضيين، انضم ٤٠٠ ألف متطوع إلى [email protected]".

عدد المتبرعين إلى [email protected] يزداد بنسبة ١٢٠٠٪ في أربعة أسابيع

[email protected] هي منصة تحوّل التبرعات من القوة الحاسوبية الاحتياطية نحو البحث الطبي والعلمي. وفي ٢٧ فبراير، أعلنت [email protected] عن مبادرة لتسخير شبكة كمبيوتر عالمية للمساهمة في العمل نحو الأدوية الصيدلانية لمكافحة كوفيد-١٩.

وتعيّن [email protected] أيضًا القوة الحاسوبية للبحث في سرطان الثدي ومرض الزهايمر وعلم الوراثة اللاجينية.

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التأييد من مجال العملات المشفرة يساعد [email protected] في محاربة فيروس كورونا

وقد ساعد تعزيز [email protected] في التبرعات من خلال المشاركة القوية من مجتمع العملات الرقمية.

حيث قامت كور ويف، التي تدعي أنها أكبر شركة تعدين إيثريوم (ETH) ومقرها الولايات المتحدة، بتحويل القوة الحاسوبية لما يقرب من ٦٠٠٠ وحدة معالجة رسومات (GPUs). وقدر مدير التكنولوجيا لشركة كور ويف أن الموارد المتبرع بها تعادل ٠,٢٪ من إجمالي معدل الهاش لإيثريوم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تلقت منصة [email protected] موافقات من شبكة الحوسبة اللامركزية، غولم، ومنصة بلوكتشين، تيزوس - التي نظمت مجموعة تبرعات من عدة مئات من XTZ سيتم منحها لأكبر مانح [email protected] اعتبارًا من نهاية هذا الشهر. وحتى ١٢ مارس، كان لدى تيزوس بالفعل ٢٠ فريقًا يساهمون بالموارد في المنصة.