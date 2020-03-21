الاتحاد العالمي للبورصات يقول إن مصطلحات العملات المشفرة تحتاج إلى الوضوح

تام شمس - السبت 21 مارس 2020 03:52 صباحاً - ردا على الإطار التنظيمي المتعلق بالعملات المشفرة من الاتحاد الأوروبي، دعا الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) إلى توضيح بين الأصول الرقمية وتصنيفات أصول العملات المشفرة.

حيث كتب الاتحاد العالمي للبورصات ردًا على الأسئلة المطروحة في تقرير بتاريخ ٢٠ مارس: "نعتقد أنه يمكن أن تكون هناك قيمة في اعتماد تصنيف واحد للاتحاد الأوروبي يغطي كلًا من: الأصول الرقمية وكذلك أصول العملات المشفرة، كفئة فرعية".

صناعة جديدة تسبح في المياه المعتمة

لقد كانت بلوكتشين والعملات المشفرة موجودتان منذ أكثر من عقد فقط، لذلك لا تزال المصطلحات والتنظيمات المحيطة بالفضاء تتطور. وفي الوقت الحاضر، يصف الجمهور بيتكوين والعملات المستقرة والأصول الأخرى على أنها أي شيء من الأصول الرقمية إلى أموال الإنترنت السحرية.

كما واجه التنظيم حول هذه الصناعة الجديدة عدم يقين مماثل. وفي تقرير الاتحاد العالمي للبورصات، أشارت المنظمة إلى هذه الأصول على أنها أصول عملات مشفرة، لتجنب الارتباك.

الاتحاد العالمي للبورصات يشير إلى التطبيق العالمي

وأشارت الوثيقة إلى أن الاتحاد العالمي للبورصات تريد أن تتكيف مصطلحات العملات المشفرة الخاصة بها مع التغييرات والأحكام الصناعية العالمية. حيث كتب الاتحاد العالمي للبورصات:

Advertisements

"في حين أن التصنيف الأكثر شمولية سيكون موضع ترحيب في تصنيف أصول العملات المشفرة، سيكون من المهم النظر في ذلك بطريقة قابلة للتطبيق دوليًا والحصول على المرونة المناسبة ضمن هذا التصنيف للتوافق مع التصنيفات الدولية أثناء تطورها."

كما قالت المنظمة إن مثل هذا الوضوح سيحسن تعاون الاتحاد الأوروبي داخلها، وكذلك عبر مناطق أخرى حول العالم.

وأضاف الاتحاد العالمي للبورصات أنه "من المهم أن تهدف التعريفات إلى تسهيل مزيد من الوضوح بشأن أنواع الأصول التي تقع بالفعل ضمن المحيط التنظيمي ونوع المنصات التي تكون متاحة"، مشددًا على أهمية تجنب المصطلحات التقنية التي قد تصبح بسرعة عفا عليها الزمن.

وقالت المنظمة أيضًا إن المصطلحات المختارة يجب أن تحمل المبادئ التوجيهية التنظيمية ذات الصلة.