بيتفينكس تخطط لإزالة ٨٧ زوجًا من أزواج تداول العملات المشفرة بهدف تحسين السيولة

تام شمس - السبت 21 مارس 2020 02:55 صباحاً - أعلنت بورصة بيتفينكس الرئيسية عن إزالة ٨٧ زوجًا من أزواج تداول العملات الرقمية بسبب انخفاض مستويات السيولة اعتبارًا من ٢٦ مارس الساعة ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش.

ووفقًا للشركة، فإن الإجراء يسعى إلى تعزيز وتحسين السيولة، مما يسمح لهم بالتحرك نحو تجربة تداول أكثر بساطة وتحسينًا.

كما قدمت بيتفينكس إلى كوينتيليغراف تفاصيل إضافية حول الإزالة:

"تم اتخاذ القرار بعد مراقبة [الأزواج] لمدة ستة أسابيع وإيجاد مستوى منخفض ثابت من السيولة. ونحن نتخذ هذا النوع من الإجراءات لتركيز التداول في أزواج أقل".

قائمة أزواج تداول العملات المشفرة التي تمت إزالتها

أخبرت بورصة العملات المشفرة أيضًا كوينتيليغراف أن مثل هذه التحركات هي عملية قائمة بذاتها لتركيز السيولة في أزواج أقل للتوكنات التي ليس لها حجم تداول كبير.

أما بالنسبة للأزواج المتعلقة ببيتكوين وإيثريوم فهي ديثر(DTH/BTC) و(DTH/ETH)؛ وداتا (DTA/BTC) و(DTA/ETH)؛ وبانكور (BNT/BTC) و(BNT/ETH)؛ وسنغيولاريتي نت (AGI/BTC) و(AGI/ETH)؛ وريكويست (REQ/BTC) و(REQ/ETH)، من بين توكنات أخرى.

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ومن بين أزواج إيثريوم فقط يتم تضمين دراغون تشين (DRN/ETH) ومونوليث (TKN/ETH) وإسنشيا (ESS/ETH) وهايدرو بروتوكول (HOT/ETH) وكونتنت نيوتراليتي نتورك (CNN/ETH)، وموبايل غو (MGO/ETH) وميلون (MLN/ETH) وريت ثري (RTE/ETH) ويويو (YYW/ETH) ووبوا نتورك (POA/ETH)، من بين آخرين.

بينما تتضمن قائمة أزواج بيتكوين فقط التي تمت إزالتها: كورتكس (CTX/BTC) وفيوجن (FSN/BTC) وميثريل (MITH/BTC) وأليف (ELF/BTC) وسير(SEE/BTC) وبروجكت باي ( PAI/BTC) وسنديكيتور (CND/BTC) وريكافري رايت توكن (RRT/BTC) وأوكتوس (AUC/BTC) وفن فير (FUN/BTC).

والتوكنات المرتبطة بتيثر التي سيتم إزالتها هي غيتشين توكن (GTX/USDt) وزي بي توكن (ZB/USDt) ودراغون توكن (DT/USDt).

وتوضح البورصة أنه يمكن للمستخدمين إلغاء أي أوامر مفتوحة مع هذه الأزواج قبل ٢٦ مارس. وفي ذلك الوقت، سيتم إلغاء تداولات المستخدم المفتوحة بواسطة النظام.

يأتي هذا الإعلان بعد خطوة مماثلة قامت بها بيتفينكس مؤخرًا. حيث أفاد كوينتيليغراف في ٢ مارس أن بورصة العملات الرقمية ستزيل ٤٦ زوجًا تجاريًا، أيضًا بسبب انخفاض السيولة.