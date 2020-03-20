طريق الحرير عبر الانترنت ب عملة مشفرة Silk Road Coin

لقد مر وقت إنشاء عملة مشفرة بدون اي قيمة اقتصادية تفيد العالم. يوجد حاليًا المئات من العملات المعدنية وآلاف الرموز المميزة في عالم العملات المشفرة ، وبالتالي عندما ترغب الشركة في النجاح ، يجب ألا تقدم عملة واحدة أو رمزًا واحدًا فحسب ، بل عرض قيمة كامل لنظام بيئي بأكمله.

لهذا نقدم لكم عملة جديدة بمميزات جديدة تضيف العديد من الاشياء الى النظام الاقتصادي المشفرة، إسم العملة Silk Road Coin من شركة LGR Group.

ماذا يمكننا ان نفهم من Silk Road طريق الحرير؟

قبل أن نتحدث بالتفصيل ، يجب أن نكون واضحين بشأن ما نتحدث عنه عندما نتحدث عن طريق الحرير.

يشير طريق الحرير ، في عالم العملات المشفرة ، إلى السوق الأول والأكثر أسطورية عبر الإنترنت باستخدام البيتكوين. بيع مقابل البيتكوين كل شيء ، المخدرات، الأسلحة السلع الخدمات.

الان يمكن يكون لنا طريق حرير عبر الانترنت و الذي ستخلقه شركة LGR Group ، فإنها تفعل ذلك من منظور أكثر كلاسيكية. يأتي مصطلح “طريق الحرير” من عصر النهضة ، حيث تصف كتب سفر ماركو بولو طريق الحرير بأنه طريق تجاري عظيم يبدأ في الصين ، ويقطع كل آسيا وأوروبا كلها ، ويصل إلى أهم الموانئ في أوروبا ، مثل البندقية في ذلك الوقت.

هذا هو بالضبط هدف LGR ، فهي تسعى إلى إنشاء منصة مصرفية تربط جميع البلدان التي عبرها هذا الطريق التجاري التاريخي.

ما هي مجموعة LGR؟

مجموعة LGR هي شركة مقرها في بليز ومتخصصة في الخدمات المصرفية والتجارية والذهب (في جميع خطوط أعمالها).

نشاطها الأساسي حاليًا هو تجارة الذهب ، من المنتجين (خاصة في إفريقيا) إلى الموزعين أو مصافي المحولات. كما أن لديها فرع رئيسي لتجارة السلع ، وذلك بفضل اتصالاتها في قطاع النفط في الشرق الأوسط.

في الآونة الأخيرة ، لديهم أيضًا أنشطة تبادل العملات المشفرة للعملاء ذوي الحجم الكبير (OTC).

وفي المستقبل القريب رهانها الكبير ستقطعها Silk Road Coin والمنصة المصرفية.

ما هي عملة طريق الحرير Silk Road Coin؟

Silk Road Coin هي العملة المشفرة المدعومة بحركة الأموال المستقبلية عبر الحدود ومنصة الخدمات المصرفية المشفرة بين دول طريق الحرير التي تطمح إلى توحيد جميع البلدان التي تربط طريق الحرير ، لتشكيل سوق مشتركة مع وصول الجميع إليها تحت نفس عملة.

من المثير للاهتمام أن نتذكر أننا نتحدث عن 65 دولة بما في ذلك الصين والعديد من الدول الأوروبية ، والتي يتراكم حتى 1/3 من إجمالي عدد سكان العالم. إن تحقيق التحدي المتمثل في توحيدها اقتصاديًا هو حلم يمكن أن يكون مربحًا للغاية. وأن لديها تأييد المنظمات التجارية الآسيوية الرئيسية المعنية.

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الهدف هو المساعدة على زيادة ثروة الأمم ومستوى المعيشة لمواطنيها من خلال التجارة.

على المستوى الفني ، نحن نتحدث عن عملة مبنية تحت Waves blockchain ، وهي واحدة من أسرع blockchains وأكثرها أمانًا وأكثرها لامركزية في العالم. يتم ذلك للسماح بالتشغيل السلس ولا تتأثر بتشبع الشبكة ، كما هو الحال غالبًا مع شبكة Ethereum. في البداية ، نحن نتعامل مع “عملة” ، والتي يرتبط سعرها باليورو (على الرغم من أنها أرخص في مرحلة ICO).

يشمل عرض القيمة لعملة طريق الحرير محترفي التجارة الدولية الذين يعملون من أجل أولئك الذين يحصلون في البداية على رموز SRC:

المدفوعات عبر الحدود بين الدول الأعضاء.

ربط البنوك والنظم المالية للدول الأعضاء.

الخدمات المصرفية المشفرة: التبادل من fiat إلى التشفير والعكس. بطاقة ائتمان. القروض والودائع بالعملات المشفرة. صرف العملات للسلع والعقود الذكية.



بهذه الطريقة ، سوف يرى أولئك الذين اختاروا في البداية أن يكونوا جزءًا من SRC كيف يحلل خبراء LGR عشرات أو مئات المشاريع ويفسحوا الطريق لأقوى المشاريع ، وبالتالي الوصول إلى الاستثمارات (والعوائد) التي كانت محفوظة حتى الآن فقط لقطاع OTC.

العرض الأولي لعملة طريق الحرير

تم إنشاء مشروع العرض الأولي لعملة طريق الحرير SRC تحت Waves blockchain لذلك ، يتم تنفيذ المرحلة الاولى من ICO في شكل تبادل لامركزي على سلسلة Waves blockchain.

للقيام بذلك ، عليك فقط تثبيت Waves DEX ، ومن هناك ننتقل إلى علامة التبويب “الصفقات” ، ونبحث عن معرف SRC المميز: CjhHBGdQycCgmP4vRoWvEL1SLzSUw5d2gwVs4fR84DBU.

من خلال هذا يمكننا تحديد الرمز المميز في السوق تمامًا وقبول عرض البيع أو تقديم عرض جديد ، دائمًا في شكل تبادل لامركزي كما رأينا في البورصات الأخرى الموجودة خارج ETH حيث يمكن تداول الرموز المميزة الخاصة بهم.

تتضمن أشكال الشراء الأخرى تحويل العملات ، لذا من الأفضل الانتقال مباشرة إلى صفحة ICO على موقع LGR Group.

في ما يلي بعض التفاصيل الفنية للرمز المميز و ICO:

العرض الإجمالي: 1،000،000،000 من رموز SRC.

أقل عرض: 100،000،000 رمز SRC

أكبر عرض: 500.000.000 رمز SRC.

السعر: 0.90 EUR

الموعد النهائي: ينتهي ICO في 30 أبريل ، أو عند الوصول إلى الحد الأقصى.

استنتاج

إذا كنت تبحث عن نظام بيئي متكامل يديره محترفون ، فإن Silk Road Coin من LGR Global هي فرصة استثمارية رائعة.