كود بروتوكول إيثريوم الأساسي متوفر الآن على غيتهاب

تام شمس - الجمعة 20 مارس 2020 05:52 مساءً - تم نشر كود بروتوكول الأساس مفتوح المصدر الذي يسمح ببناء الأنظمة الخاصة على شبكة بلوكتشين العامة لإيثريوم إلى غيتهاب، اعتبارًا من ١٩ مارس. وهذا يعني أن بروتوكول EY ومايكروسوفت وكونسنسيس المطور متاح للجمهور.

ومع كون المعاملات على بلوكتشين إيثريوم عامة ومتاحة للجميع ليراها، تميل الشركات التي تتطلب خصوصية البيانات إلى نشر بلوكتشين خاص بها أو إصدار مؤسسي من إيثريوم.

ومع ذلك، باستخدام أدلة عدم المعرفة، وتخزين البيانات خارج السلسلة، وأنظمة الهوية الموزعة، يسمح بروتوكول الأساس للشركات باستخدام سلسلة إيثريوم العامة مع الحفاظ على خصوصية البيانات الحساسة. ووفقًا لكونسنسيس:

"سيدعم البروتوكول الترميز والخدمات المالية اللامركزية على الشبكة الرئيسية بطريقة لا تكشف عن أصول أو أنشطة الشركات إلى أطراف غير مصرح بها، وتترك بيانات المؤسسة بأمان في الأنظمة التقليدية." Advertisements

حالة استخدام الأعمال

تركزت الإعلانات المتعلقة بالبروتوكول حتى الآن بشكل رئيسي على شراء المنتجات. حيث يمكن ترميز أوامر الشراء والتعامل معها من خلال العقود الذكية، بينما يقوم العرض التوضيحي المتضمن مع الرمز بحساب فوري للخصومات المجمعة على المشتريات.

ومع ذلك، وفقًا للوثائق المقدمة على غيتهاب، فهي مرنة بما يكفي لاستخدامها في الأنشطة التجارية الأخرى، وقد تم "تصميمها بحيث يمكن توسيعها وتطبيقها على أي قاعدة بيانات/سير عمل".

إذا كنت تحب شيئا، فأجعله مجانيًا

حسبما ذكرت كوينتيليغراف، تم إطلاق رمز بروتوكول الأساس وإطلاقه لأطراف مختارة عن طريق الدعوة في بداية الشهر. وقد تم الآن التبرع بالكود إلى الملك العام من خلال منظمة المعايير غير الربحية أويزيس.

سيحكم العمل مشروع إيثريوم-أويزيس الذي تديره أويزيس وتموله مؤسسة إيثريوم وتحال إنتربرايز إيثريوم ألاينس.