مدير جامعة هوبي يقول إنه بدون أزمة مالية ٢٠٢٠، لا يوجد ازدهار في بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 20 مارس 2020 02:57 صباحاً - وباء فيروس كورونا هو "البجعة السوداء لعام ٢٠٢٠"، مما أدى بالأسواق المالية إلى مستوى من الانخفاض لم يشهده منذ ركود عام ٢٠٠٨. ومع ذلك، قد يكون لدى بلوكتشين فرصة للازدهار خلال أوقات الأزمات هذه.

الأزمة المالية تقدم فرصة لمطوري بلوكتشين

في ١٩ مارس، قدم يو جيانينغ، مدير جامعة هوبي، بثًا مباشرًا بعنوان "صفارة العاصفة المالية العالمية، كيفية استخدام التفكير الجديد لبلوكشين لتحويل الأزمة إلى فرصة"، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية بلوكتشين. وعلق أنه:

"بدون الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨، لن تكون هناك ولادة لبيتكوين، ومرة ​​أخرى بدون الأزمة المالية لعام ٢٠٢٠، لن يكون هناك ازدهار لبلوكشين" Advertisements

وشرح مدير هوبي المنطق الأساسي وراء بلوكتشين أثناء البث، مشيرًا إلى ما أسماه "طريقة تفكير بلوكتشين". كما قدم اقتراحات للجمهور حول كيفية تخصيص الأصول بشكل فعال وفهم اتجاه صناعة بلوكتشين في وقت الأزمة.

الصين على متن قطار بلوكتشين

حسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق من الشهر الماضي، أطلقت الصين ٢٠ تطبيقًا قائمًا على بلوكتشين لمكافحة فيروس كورونا المستمر.

وبحسب ما ورد حصل بنك الصين (PBoC) على ٤,٧ ملايين دولار من التمويل من الحكومة المركزية لمنصة تمويل تجارة بلوكتشين بنيت لمشاريع البحث والتطوير.