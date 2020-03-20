الهيئة التنظيمية الأرجنتينية للغاز تُطلق شبكة بلوكتشين، وتتوسع إلى البلد بأكمله

تام شمس - الجمعة 20 مارس 2020 02:57 صباحاً - وافقت الهيئة التنظيمية الأرجنتينية الغاز الطبيعي، Enargas، على توسيع منصة تتبع توزيع الغاز القائمة على بلوكتشين. وقد تم تجربة النظام بالفعل من قبل موزع محلي يخدم أكثر من ٢ مليون نسمة.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١٨ مارس، تم السماح بتوسيع النظام - الملقب بشبكة الغاز - لتوسيع البلاد بأكملها. وقبل ذلك، تم استخدام الشبكة فقط من قبل غاسنور، وهو موزع غاز محلي قوي مع ٢ مليون عميل.

وقد أخبر متحدث باسم RSK، وهي منصة بلوكتشين المستخدمة من قبل النظام، كوينتيليغراف أن المنظم دفع من أجل توسيع هذه الخدمة بسبب المزايا التي تتمتع بها Enargas:

"من الأسهل السيطرة على هيئة التنظيم ومن الفعال أكثر الطريقة التي يتشارك بها موزعو الغاز عملياتهم الرئيسية مع هيئة التنظيم". Advertisements

وفي وقت كتابة المقالة، لا توجد أخبار عن انضمام موزعين آخرين إلى الشبكة. ومع ذلك، تتوقع IOV Labs - وهي الشركة التي تقف وراء RSK - أن ينضم آخرون قريبًا.

مزايا بلوكتشين في إدارة الغاز

تهدف غازنت إلى إدارة موفري الخدمات، وإجراء المعاملات عند تسجيل شهادات التثبيت أو إعادة الاتصال الجديدة وتحسين الإشراف التنظيمي. ولتحقيق ذلك، استخدمت الشبكة عقود RSK الذكية وحل RIF الخاص بها من الطبقة الثانية. وقد تم إطلاقها بالتعاون مع شركة تطوير البرمجيات غروبا صابرا ومقرها الأرجنتين.

وبدأت RSK وغروبا صابرا في تطوير شبكة غاسنور في عام ٢٠١٩. والآن، أذنت Enargas بالتوسع في النظام البيئي الوطني المتاح لجميع الموزعين الراغبين في اعتماده. وتقوم كل من الهيئة التنظيمية وغاسنور بتشغيل عقدهما الخاصة بشبكة غازنت. وقد علق كارلوس أمين، كبير مسؤولي المعلومات، غاسنور قائلًا:

"إن تنفيذ حل بلوكتشين [...] سيمكننا من تبسيط عملياتنا، وخفض التكاليف، وتحسين الوقت في السوق، والأهم من ذلك توفير تجربة مستخدم أفضل بكثير."