فيتاليك يكشف رؤيته للعقد التالي من تطوير إيثريوم ٢.٠

تام شمس - الجمعة 20 مارس 2020 02:57 صباحاً - كشف المؤسس المشارك لإيثريوم، فيتاليك بوترين، عن خارطة الطريق الشخصية الخاصة به لإيثريوم ٢.٠ في تغريدة يوم ١٨ مارس. ويغطي المنشور السنوات الخمس إلى العشر القادمة من تطوير المشروع.

التقدم في العمل

في هذا المنشور، أكد فيتاليك أن البحث والتطوير سيستمر بغض النظر عن التحديات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه يجب أن يكون هناك خوف أقل من التعقيد مع تحديث النظام، مشيرًا إلى أن العديد من التغييرات القادمة ستعالج هذه المشكلات التي تمت ملاحظتها سابقًا. وأضاف:

يضمن منهج "التقسيم التربيعي كنهاية للتاريخ" أنه لن تكون هناك حاجة إلى ترقية أخرى كبيرة مثل eth١ -> eth٢. بدلًا من ذلك، من eth٢ فصاعدًا، ستكون الأمور أكثر تراكمية".

وفي المنشور، نظر فيتاليك إلى الوراء في العامين الماضيين من تطور إيثريوم. وذكر أنه:

"بشكل عام، خلال العامين الماضيين تقريبًا، كان هناك تحول قوي من بحث" السماء الزرقاء "، محاولًا فهم ما هو ممكن، إلى البحث والتطوير الملموسين، في محاولة لتحسين البدائل المحددة التي نعرف أنها قابلة للتنفيذ وتنفيذها." Advertisements

تنوع الاستجابات من مجتمع العملات المشفرة

رد البعض على المنشور بشكل إيجابي، مشيرين إلى أنهم يتطلعون إلى التطور المستمر للمشروع. ومع ذلك، في وقت كتابة المقالة، كان التعليق الأكثر شيوعًا هو الذي تكهن بكيفية تأثير جدول التطوير المقترح على سعر إيثريوم.





المصدر: تغريدة فيتاليك