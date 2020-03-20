إطلاق نظام بلوكتشين جديد لتتبع الأفراد غير المصابين بفيروسات عالية المخاطر

تام شمس - الجمعة 20 مارس 2020 02:57 صباحاً - أعلن اتحاد بلوكتشين للصحة العامة بهولندا (PHBC) عن إطلاق نظام قائم على بلوكتشين مصمم لتتبع حركة الأفراد غير المصابين بفيروسات عالية الخطورة. والدافع وراء التطور هو مساعدة الأشخاص الأصحاء على تجنب الأمراض التي قد تهدد الحياة.

وقد أعلن الاتحاد عن الإصدار في ١٩ مارس، موضحًا أن المنصة القائمة على بلوكتشين ستراقب التحقق المنتظم والمستمر والمجهول للمجتمعات وأماكن العمل، التي لا تتأثر بالفيروسات الخطيرة، بما في ذلك فيروس كورونا.

تسجيل بيانات الفيروسات على بلوكتشين

"أوضح اتحاد بلوكتشين للصحة العامة بهولندا عمل النظام "أن البلوكتشين تخزن شهادة حماية في مكان العمل أو المجتمع من المنظمات الأمنية أو الهيئات الحكومية للتأكد من أن جميع الأشخاص الذين يدخلون منطقة آمنة يخضعون للمراقبة باستمرار". وإذا قام شخص بزيارة منطقة مصابة سابقًا، فيجب عليه البقاء في منطقة الحجر الصحي، حيث يمكن للمجتمعات توفير أماكن إقامة منعزلة للزوار الوافدين.

كما قال أيون هازرا، مدير اتحاد بلوكتشين للصحة العامة بهولندا:

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"تستطيع شبكة بلوكتشين للمراقبة الخالية من الفيروسات الخاص باتحاد بلوكتشين للصحة العامة بهولندا التعرف تلقائيًا على المناطق التي تحتوي على تقارير الحوادث التي تم التحقق منها أو بدونها من خلال دمج المعلومات في الوقت الحقيقي من موفري مراقبة الفيروسات مع الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية. وهذه المناطق التي لا تحتوي على تقارير مصادق عليها بشأن التلوث ترتفع إلى حالة المنطقة الآمنة. ويمكن للمجتمعات وأماكن العمل الحفاظ على حالة المنطقة الآمنة هذه إذا قيدت الوصول إلى أشخاص مجهولي الهوية وتمكن فقط من الانتقال من المناطق الآمنة الأخرى وإليها".

انتشار بلوكتشين في الصحة

دفع تفشي فيروس كورونا شركات بلوكتشين إلى تطوير تطبيقات وأنظمة تركز على الصحة بشكل أكثر نشاطًا. وستقوم شركة التكنولوجيا كونسنسيس بتفكيك قسمها الصحي، والذي سيستكشف تطبيق بلوكتشين على الصناعة الصحية، مشيرةً إلى مشكلات مثل ارتفاع التكاليف والحصول على الرعاية مثل بعض المجالات التي يمكن أن تسهم فيها بلوكتشين.

وقد أعلنت شركة هايبرتشين، وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا في الصين، عن إطلاق منصتها القائمة على بلوكتشين لمحاربة وباء فيروس كورونا. وستركز المنصة على تبرعات المستلزمات الطبية، مما يضمن أن تكون عملية التبرع ثابتة وغير قابلة للتتبع وموثوقة.