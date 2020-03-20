تقرير: أهم حالات استخدام بلوكتشين هي بالمدفوعات والأمان والتسويات

تام شمس - الجمعة 20 مارس 2020 02:57 صباحاً - في تقرير بلوكتشين الأخير في تقرير مصرفي، أشارت بيزنس إنسايدر إنتليجنس إلى أن المؤسسات المالية قامت في الغالب بنشر التكنولوجيا لتحسين المدفوعات وتسوية الأوراق المالية وأمن الكشف عن الاحتيال وتمويل التجارة.

وقد نُشر التقرير في ١٩ مارس وحلل عددًا من المؤسسات المالية والتقنية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، وبنك أوف أمريكا، وسيتي بنك وإتش إس بي سي وريبل وفيزا وفيديلي للاستثمار ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

فوائد كبيرة لبلوكتشين

أظهرت النتائج أن ٦٦٪ من المؤسسات المالية التي شملها الاستطلاع رأوا الفائدة الرئيسية من تقنية بلوكتشين ودفاتر السجلات الموزعة في المدفوعات، في حين اعتبر ٥٦٪ من المجيبين تسوية الأوراق المالية على أنها فائدة أساسية.

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بينما قال ٤١٪ من المجيبين أن الكشف عن الاحتيال والأمن كان من بين أفضل حالات استخدام بلوكتشين في ممارساتهم، بينما رأى ٣٨٪ من المشاركين في الاستطلاع الاستخدام الرئيسي لبلوكتشين في تمويل التجارة.

الصعوبات الرئيسية أمام نشر بلوكتشين

وفقًا للتقرير، لا تزال المؤسسات المالية قلقة بشأن التطبيق التجاري للتكنولوجيا وعدم اليقين التنظيمي وصعوبة الجمع بين المشاركين المتنافسين. علاوة على ذلك، أشار التحليل إلى تزايد التشكك في بلوكتشين، حيث بدأت المؤسسات المالية في قيادة سرد هبوطي فيما يتعلق بإمكانيات بلوكتشين.

فحسبما أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة أبحاث السوق ريسرش دايف، يمكن أن يصل حجم سوق إنترنت بلوكتشين العالمي إلى ٥٨٠٢,٧ مليون دولار في عام ٢٠٢٦. ومع ذلك، يمكن أن يكون نقص الوعي بين الشركات عاملًا بالغ الأهمية في التأثير على هذا الارتفاع المتوقع.