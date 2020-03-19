باينانس من نظير لنظير تضيف خمس عملات ورقية جديدة في أمريكا اللاتينية

تام شمس - الخميس 19 مارس 2020 08:53 صباحاً - أطلقت بورصة باينانس للعملات المشفرة من نظير إلى نظير خمس عملات جديدة في أمريكا اللاتينية.

حيث يمكن لمستخدمي منصة التداول باينانس من نظير لنظير الآن شراء وبيع العملات المشفرة مباشرة مقابل الريال البرازيلي (BRL) والبيزو الأرجنتيني (ARS) والبيزو الكولومبي (COP) والبيزو المكسيكي (MXN) والسول البيروفي (PEN).

وتشمل العملات المشفرة المعتمدة بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT) وباينانس كوين (BNB) وباينانس دولار (BUSD). والمنصة لديها صفر في رسوم المعاملات وتستخدم خدمة الضمان لحماية أموال المستخدم.

منطقة أمريكا اللاتينية نشطة في تداول العملات الرقمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو - المعروف أيضًا باسم سي زي - إن أمريكا اللاتينية هي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا لتجارة العملات المشفرة وأن التداول من نظير لنظير راسخ هناك:

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"في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي الحالي، لا تزال العملات المشفرة أصلًا مؤاتًا مع إمكانية استخدام كبيرة على الرغم من تقلب أسعارها. [...] بالنسبة للعدد الهائل من البنوك في أمريكا اللاتينية، تعد العملات المشفرة أحد الأصول المالية الواعدة، ويسعدنا توفير الوصول المالي والخدمات لهم بشكل مباشر."

توسيع باينانس من نظير لنظير من العملات الورقية إلى المشفرة

في أوائل مارس، أصبحت النيرة النيجيرية (NGN) أول عملة إفريقية تعمل على منصة باينانس من نظير لنظير. وتعتزم باينانس أيضًا طرح خدمة تداول من نظير لنظير إلى عدد من البلدان الإفريقية الأخرى هذا الشهر، حيث وصف سي زي إفريقيا بأنها "قارة بلوكتشين" حيث يمكن للعملة المشفرة تمكين الناس العاديين للانضمام إلى العالم المالي.

كما أضافت منصة باينانس من نظير لنظير دعمًا للدونغ الفيتنامي (VND)، في يناير من هذا العام، واليوان الصيني (CNY)، في أكتوبر ٢٠١٩.