أتاري لن تطلق توكن الطرح الأولي... بل ستطلق ٢ من التوكنات وكازينو للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 19 مارس 2020 02:56 صباحاً - ستقوم شركة ألعاب الفيديو الأسطورية، مجموعة أتاري، بتقديم طرح أولي للعملة بهدف إطلاق كازينو للعملات المشفرة.

أتاري

تأسست أتاري في عام ١٩٧٢ في سانيفيل بكاليفورنيا، على الرغم من أنها تغيرت عدة مرات. وتنتمي الشركة حاليًا إلى أتاري إنترأكتيف، وهي شركة تابعة لشركة النشر الفرنسية أتاري، SA. وأسهمها مدرجة في بورصة نيويورك يورونكست باريس مع قيمة سوقية حالية أقل بقليل من ٥٠ مليون دولار.

أتاري توكن ومنصة أتاري ديجيتال إنترتينمنت

وفقًا للبيان الصحفي الصادر في ١٠ مارس:

"في عام ٢٠١٨، منحت المجموعة ترخيص العلامة التجارية أتاري لشركة إنفينيتي نتوركس، Ltd (" INL ")، لتطوير مشروع بلوكتشين يجمع، من ناحية، إنشاء عملة مشفرة (أتاري توكن)، وعلى من ناحية أخرى، إنشاء منصة لامركزية تتيح الوصول إلى جميع أشكال الترفيه الرقمي، وهو عرض واسع جدًا يتراوح من ألعاب الفيديو إلى الأفلام والموسيقى".

ومع ذلك، نظرًا لأن "المشروع لم يكن يسير بالسرعة المتوقعة من قبل أتاري"، فقد أنهت الشركة وINL الاتفاقية "وديًا". ومنذ استعادة الحقوق، قررت مجموعة أتاري فصل مبادرة بلوكتشين الخاصة بها إلى مشروعين منفصلين.

توكنات أتاري

دخلت مجموعة أتاري في شراكة مع شركة أخرى لإصدار التوكن:

"بالشراكة مع مجموعة ICICB في خطوات متتالية من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة بدءًا من مارس ٢٠٢٠ مع بيع عام بحلول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠. وتعمل أتاري أيضًا على السيولة الخاصة بأتاري وكن من خلال تسهيل تسجيل هذا التوكن على منصات التبادل. وسيتم الإعلان عن شروط أتاري توكن في وقت الإطلاق، ويحق لمجموعة أتاري الحصول على ٣٥٪ من عائدات بيع أتاري توكن."

علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بإصدار بونغ توكن، مع كون بونغ هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية التي طورتها أتاري في عام ١٩٧٢:

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"تقوم المجموعة حاليًا بتطوير عملة رقمية أخرى (بونغ توكن) كجزء من رخصة المشغل الخاصة بها في كينيا، للتطبيقات المحلية."

المقامرة على العملات الرقمية

عندما يتعلق الأمر بحالات الاستخدام لأتاري توكن، تفضل الشركة "حالات الاستخدام الأقرب إلى مجال ألعاب الفيديو، مع إعطاء الأولوية للكازينوهات على الإنترنت التي يمكن تشغيلها باستخدام العملات المشفرة".

وعلق فريديريك تشيسنايس، الرئيس التنفيذي لشركة أتاري، SA على الامر قائلًا:

"يُعد مجال بلوكتشين والعملات المشفرة ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا، خاصة في مجالات صناعة ألعاب الفيديو والمدفوعات عبر الإنترنت."

وسيقوم شريك مجموعة أتاري ICICB Group "بإطلاق كازينو باستخدام العملات المشفرة" بحلول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠:

"يحق لمجموعة أتاري الحصول على ٥٠٪ من صافي إيرادات الألعاب (المبالغ التي يتم الرهان عليها بعد طرح المكاسب)، وقد ضمنت مجموعة ICICB لشركة أتاري دفع مبلغ ٧,٥ ملايين يورو لشركة أتاري على مدى ٣ سنوات."

جمع الأموال بنجاح

في ١٧ مارس، أعلنت مجموعة أتاري أنها جمعت ٣,٢٦ ملايين يورو من جولة الأسهم. وستذهب بعض العائدات إلى "تمويل إطلاق ألعاب جديدة وفي نفس الوقت ستسمح بتعزيز ميزانية التسويق المخصصة لأتاري VCS."

وعلى الرغم من أن مجموعة أتاري ليست رائدة ألعاب الفيديو كما كانت في السابق، إلا أنه من المثير للاهتمام رؤية شركة يتم تداولها علنًا بمثل هذا النسب تدخل بقوة في مجال العملات المشفرة.