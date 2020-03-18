منصة التجارة الإلكترونية "علي بابا" تتبنى نظام تتبع قائم على بلوكشين

تام شمس - الأربعاء 18 مارس 2020 02:56 صباحاً - أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا أن منصة التجارة الإلكترونية للاستيراد كوالا قامت بتحديث منتجاتها لتشمل نظام بلوكتشين للتتبع الكامل في ١٦ مارس، وذلك وفقًا لتقرير سينا ​​فاينانس يوم ١٧ مارس.

بلوكتشين تزيد من الشفافية اللوجستية

كشف التقرير أن دمج بلوكتشين آنت فاينانشيال في منصة كوالا يتيح للمشترين عبر الإنترنت معرفة المعلومات اللوجستية المفصلة لشراء السلع من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة مع علي باي.

وقد تم تصميم تطبيق كوالا المحدث لتزويد العملاء برمز يمكن تتبعه بعد إتمام عملية الشراء على صفحة الطلب. حيث يقول المصدر: ستتم إضافة رمز QR بلوكتشين وعلامة بصمة مكافحة التزييف على الصفحة.

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وقد اشترت مجموعة علي بابا كوالا مقابل حوالي ٢ مليار دولار في أواخر عام ٢٠١٩. وقال صحفي للأخبار المحلية أنه تم تطوير نظام بلوكتشين التتبع بعد الاستحواذ.

وخطة كوالا هي الاستمرار في تطبيق بلوكتشين على تجار المنصات وخدمات البريد المباشر في الخارج والوصول إلى ٦٢ دولة ومنطقة مع ٢٨٨٧ فئة منتجات و٧٤٣٢ علامة تجارية.

كما أخبرت علي بابا وسائل الإعلام المحلية أن إضافة تقنية بلوكتشين إلى منصة التجارة الإلكترونية المستوردة يمكن أن تعالج مواضع الشكوى التقليدية في الصناعة مثل التتبع، وعدم تطابق السلع والمعلومات اللوجستية، وصعوبة تحديد المسؤولية عن سلسلة الخدمات اللوجستية.