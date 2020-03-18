صحفية صينية تشارك تقريرًا عن كوفيد-١٩ عل إيثريوم، متجاوزةً الرقابة

تام شمس - الأربعاء 18 مارس 2020 02:56 صباحاً - وسط الرقابة في الصين على جميع المحتويات المتعلقة بفيروس كورونا التي يتم تداولها عبر الإنترنت، زعمت سارة تشنغ، وهي صحفية في تساوث تشاينا مورنينغ بوست، أنها نجحت في نشر مقابلة أجريت مع طبيب حول فيروس كورونا داخل شبكة إيثريوم.

ووفقًا لتغريدة نشرتها تشنغ، تم نشر كلمات الدكتور آي من ووهان (مركز تفشي كوفيد-١٩) على الإنترنت، وذلك بفضل استخدام بلوكتشين إيثريوم لتخزين محتواه في الشبكة.

الأساليب المستخدمة في المقابلة لتجنب الرقابة

تم تشفير المقابلة، وفقًا لتقارير صحيفة ستريتس تايمز، برموز الاستجابة السريعة والأخطاء المطبعية المتعمدة، تاركة الدعم في ملفات PDF ورمز مورس، على الرغم من الرقابة من الحزب الشيوعي الصيني.

وقد تم حظر المقالة، التي نُشرت في الأصل في وسائط رينوو، من منصة المراسلة المحلية ويتشات، مما يجعل من المستحيل على المستخدمين مشاركتها. وحتى وقت كتابة المقالة، لم يتمكن كوينتيليغراف من إيجاد نسخة مباشرة من المقابلة نفسها.

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وقد تضمنت الإصدارات المتعددة من المقابلة أيضًا الكتابة بنظام هانيو بينين، الذي يترجم الأبجدية الصينية إلى أحرف لاتينية، بالإضافة إلى تضمين الرموز التعبيرية لاستبدال العديد من الكلمات في المقالة.

تفاصيل نسخة من المقابلة الخاضعة للرقابة

نقل المحتوى الخاضع للرقابة كلمات د. آي، مشيرًا إلى أنها تعرضت لـ "توبيخ غير مسبوق وحاد" من قبل السلطات، بعد أن حذرت أطباء آخرين في ديسمبر من الاختبارات التي أجريت على مريضة مصابة بتشخيص فيروس كورونا.

وحذرت الدكتورة آي الأطباء من اتخاذ الاحتياطات ضد الفيروس، مما أدى إلى اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية التي اتخذتها المستشفى تجاهها.

وحتى وقت كتابة المقالة، سجلت الصين أكثر من ٣١٥٠ حالة وفاة وحوالي ٨١٠٠٠ مصاب، وفقا لبيانات رسمية من الحكومة الصينية.