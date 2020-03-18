هيئة الرقابة على الأوراق المالية الإسبانية توقف البيع على المكشوف وسط فيروس كورونا

تام شمس - الأربعاء 18 مارس 2020 12:53 صباحاً - أوقفت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) البيع على المكشوف في محاولة لتأمين الأسهم المحلية من الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وقد أفادت بلومبرغ يوم ١٧ مارس أن الحظر سيستمر لمدة شهر واحد، بدءًا من ١٧ مارس، مع تمديد محتمل لفترات إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرج، أوضحت CNMV أنها التزمت باتخاذ مثل هذا الإجراء:

"بسبب التقلبات الشديدة التي تسيطر على أسواق الأوراق المالية الأوروبية، بما في ذلك تلك الموجودة في إسبانيا، فإن أدائها في سياق الوضع نشأ نتيجة فيروس كوفيد-١٩ وخطر التداول غير المنظم الذي يحدث في الأسابيع التالية. هناك عامل آخر تم اعتباره هو عواقب إعلان حالة الطوارئ". Advertisements

تأثير فيروس كورونا الشديد على الاقتصاد العالمي

لقد أصاب فيروس كورونا الاقتصاد العالمي، ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وحتى عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو يتطلب أن تطلب من جميع الشركات الخاضعة للرقابة المنخرطة في أنشطة ذات صلة بالعملات المشفرة تقديم "خطط استعداد" تفصيلية لمعالجة المخاطر التاريخية.

وفي الوقت نفسه، اقترح بعض المحللين، مثل شركة أبحاث السوق التي تركز على العملات المشفرة كريباكو، أن العديد من المحللين توقعوا الركود خلال السنوات القليلة الماضية. وقد قامت الأسواق العالمية بالتصحيح منذ الأيام القليلة الماضية. والبعض يلوم الأمر على فيروس كورونا، وبعض لعنة على النفط الخام" حسبما قالت الشركة.

ووفقا لكريباكو، فإن منحنى العائد الأمريكي - الذي يتكون من أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل التي تقدمها الخزانة - هي "أداة دقيقة للغاية لفهم والتنبؤ بالركود والظروف الاقتصادية الأمريكية".