بيتر براندت: تأثير تنصيف بيتكوين مبالغ فيه بشكل كبير

تام شمس - الثلاثاء 17 مارس 2020 11:53 مساءً - شرح المتداول الشهير بيتر براندت لماذا هو مقتنع بأن تأثير تخفيض المكافأة إلى النصف أقل صلة بسعر بيتكوين (BTC) مما يعتقده معظم الناس.

ففي تغريدة يوم ١٧ مارس، أوضح براندت أنه يعتبر حجم التداول اليومي للبيتكوين هو العرض الحقيقي. وبسبب هذا، يعتقد أن الانخفاض اليومي لعملة بيتكوين التي تم تعديها يعادل حوالي ٢/١٠٠ من ١٪ من العرض الحقيقي.

هل بيتر براندت على حق؟

خلص براندت إلى أن تقليل العرض الجديد بسبب التنصيف هو "تغيير كبير" عند اعتباره كنسبة مئوية من عرض بيتكوين الحقيقي. ومع ذلك، شكك بعض مستخدمي تويتر في المنطق وراء تلك التغريدات.

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حيث أشار أحد مستخدمي تويتر إلى وجود خلل في اعتبار حجم التداول اليومي للبيتكوين كمورد حقيقي له. وأوضح أنه - وفقًا لمنطق براندت - إذا اشترى هو وصديق له ١ بيتكوين ٢١ مليون مرة، فسيحتفظان بإمدادات بيتكوين الكاملة البالغة ٢١ مليون بيتكوين. وشرح مستخدم آخر لماذا يعتقد أن القائمين بالتعدين أكثر صلة:

"القائمون بالتعدين هم أكبر مجموعة من البائعين اليوميين يا صديقي. وهم يخسرون ٥٠٪ من قدرتهم اليومية على البيع. وسيساعد عدد أقل من البائعين الذين لديهم نفس الطلب أو طلب متزايد من المشترين على ارتفاع السعر".

وتشهد بيتكوين مشاعر هبوطية متزايدة. فحسبما ذكر كوينتيليغراف في وقت سابق اليوم، توقع براندت أيضًا أن كلا من الذهب وبيتكوين قد ينخفضان قريبًا إلى ١٠٠٠ دولار.