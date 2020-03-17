حكومة كوريا الجنوبية ستمنح ٣,٢ ملايين دولار لشركات بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 17 مارس 2020 11:53 مساءً - أعلنت وزارتان من كوريا الجنوبية عن دعمهما لصناعة بلوكتشين في البلاد مع خطط لتخصيص ما يصل إلى ٣,٢ ملايين دولار في التمويل للشركات الناشئة المحلية لتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا.

حيث ستطلق وزارة العلوم ووزارة صناعة المعلومات والاتصالات برنامجًا تجريبيًا يسمى "دعم التحقق من صحة تقنية بلوكتشين في عام ٢٠٢٠" لتنفيذ المشروع، وفقًا لتقرير ١٦ مارس.

والخطة هي اختيار تسعة مشاريع من خلال العروض العامة المجانية ومنح كل منها ما يصل إلى ٤٥٠ مليون وون (٣٦٠٠٠٠ دولار) في التمويل.

ومن بين المعايير المختارة للبرنامج تميز الأداء الحالي وجدوى الأداء المستقبلي جدوى التحقق من التكنولوجيا وأهداف العمل الصلبة والدهاء والنتائج المتوقعة ومستوى الوظائف المتوقع خلقها.

الأهداف الرئيسية للمشروع

يجب أن تقدم الشركات المختارة، وفقًا للمشروع، خدمات يمكن أن تخلق قيمة اقتصادية واجتماعية من خلال تقنية بلوكتشين.

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وحول البرنامج، قال بارك يون كيو، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يلي:

"نخطط لدعم الشركات المتخصصة المحلية للنمو السريع وتنشيط النظام البيئي في المرحلة المبكرة من سوق بلوكتشين".

وبالإضافة إلى بلوكتشين، يشجع المشروع الشركات الناشئة المشاركة على إنشاء نماذج أعمال تستند إلى إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وبحسب الإعلان، تقدمت الشركات التي تم اختيارها العام الماضي بطلبات للحصول على خمس براءات اختراع وتسع تسجيلات حقوق نشر وجولتي استثمار.