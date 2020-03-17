جيتكوين تتعاون مع إيثريوم كلاسيك لابز لمدفوعات مكافأة العملات المشفرة في إيثريوم كلاسيك

تام شمس - الثلاثاء 17 مارس 2020 10:58 مساءً - أعلنت منصة دفع العملات المشفرة جيتكوين أنها مكنت مدفوعات المساهمين في إيثريوم كلاسيك (ETC).

وفي شراكة مع إيثريوم كلاسيك لابز، أصبح لدى الباحثين عن المكافآت الآن خيار الحصول على أجر بإيثريوم كلاسيك مقابل عملهم في العديد من المشاريع المفتوحة المصدر، حسبما قال إيثريوم كلاسيك لابز في إعلان ١٦ مارس.

ولم يكن الإعلان واضحًا بشأن إذا ما كان بإمكان صائدي المكافآت الحصول على أجر في إيثريوم كلاسيك لجميع المشاريع المستقبلية، أو مثل الدفع مقابل العمل على النظام البيئي لإيثريوم كلاسيك.

انطلاق التوافق أثناء الهاكاثون

تعمل جيتكوين كمنصة قائمة على إيثريوم حيث يمكن للمطورين العمل بشكل مستقل، وكسب المكافآت لعملهم.

وقد أشار الإعلان إلى خيار دفع إيثريوم كلاسيك لجيتكوين الذي تم إطلاقه في حدث ديفي هاكاثون الخاص بجيتكوين، والذي يسمى تمويل المستقبل، والذي بدأ في ١٦ مارس وسيستمر حتى ٣٠ مارس.

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حيث قال مؤسس جيتكوين والرئيس التنفيذي كيفين أووكي في الإعلان: "يسعدنا تقديم مجموعة أدواتنا إلى مجتمع إيثريوم كلاسيك بدعم إيثريوم كلاسيك الأصلي"، مضيفًا:

"إن قابلية التشغيل البيني التقني هذه تتوافق مع قابلية التشغيل البيني الثقافي الموجود بالفعل بين المشاريع. وهذا الاندماج هو خطوة إلى الأمام نحو تنمية المصدر المفتوح وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للقراصنة في كلا المجتمعين.

قائمة المكافآت القادمة

نتيجة للتعاون، كشفت إيثريوم كلاسيك لابز عن العديد من المكافآت لحدث هاكاثون من جيتكوين.

وقد تمت مشاركة المكافآت باسم "في حب إيثريوم كلاسيك"، وإنشاء محفظة أجهزة ذاتية باستخدام التوقيع، وتطبيق EVM LLVM، تدفع المكافآت ٣٠٠ دولار، و ٥٠٠ دولار، و ١٥٠٠ دولار على التوالي.

كما دخلت إيثريوم كلاسيك لابز في شراكة مع مؤسسة فانتوم الموزعة على الشبكة الموزعة في فبراير، حيث عملت كضمان مقابل عملة المؤسسة المستقرة.