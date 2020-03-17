أصبحت نيفتي المملوكة لوينكلفوس أول بورصة توكنات غير قابلة للاستبدال قائمة على الدولار الأمريكي

تام شمس - الثلاثاء 17 مارس 2020 10:58 مساءً - أعلنت نيفتي، وهي بورصة قائمة على الدولار الأمريكي للتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs)، عن الانتهاء من تجديد "نيفتي غيتواي ٢.٠" يوم ١٧ مارس.

وتصف المنصة، التي تم شراؤها من قبل بورصة العملات المشفرة "جيميني" للتوأم وينكلفوس في نوفمبر ٢٠١٩، نفسها بأنها أول بورصة مركزية تعتمد على الدولار الأمريكي للتوكنات غير القابلة للاستبدال.

وتسمح المنصة للمستخدمين الأمريكيين بسحب العملة الورقية، وتخطط لدعم السحب بالعملات الورقية للمستخدمين الدوليين "في أقرب وقت ممكن". وجميع الخدمات الأخرى متاحة حاليًا للمستخدمين الدوليين.

نيفتي تتخاذ نهج حذر في إدراج التوكنات غير القابلة للاستبدال الجديدة

في حين أن المستخدمين قادرون على إدراج التوكنات غير القابلة للاستبدال في سوق نيفتي، تنص المنصة على أنها ستكون "بطيئة ومتعمدة" بشأن التوكنات التي تدعمها:

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"يمكنك أيضًا إيداع التوكنات غير القابلة للاستبدال من المشاريع الأخرى وطرحها للبيع في السوق - ومع ذلك، في الوقت الحالي، سنكون بطيئين ومتعمدين بشأن أي مشروعات توكنات غير قابلة للاستبدال ندعمها، حتى نتمكن من التعامل مع الحجم، والتعامل مع أي قضايا احتيال قد تنشأ."

يمكن للمستخدمين الاشتراك وبدء تداول التوكنات غير القابلة للاستبدال على نيفتي باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط.

تتعاون نيفتي مع المشاهير لإصدار مقتنيات رمزية

كشفت نيفتي أيضًا أنها ستقوم بإنشاء وإصدار مقتنيات رمزية حصرية بالشراكة مع المشاهير خلال الأشهر القادمة.

وستطلق الشركة توكنات غير القابلة للاستبدال جديدة مرة واحدة تقريبًا كل ثلاثة أسابيع. وستكون أول مجموعة قابلة للتحصيل نتاج تعاون بين رائدة فنون الدفاع عن النفس المختلطة كريس سايبورغ والمصورة لايل أويركو.