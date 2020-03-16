إنفيديا تطلب من القائمين بالتعدين باستخدام وحدات معالجة الرسومات مكافحة فيروس كورونا

تام شمس - الاثنين 16 مارس 2020 11:52 مساءً - وصلت مكافحة وباء فيروس كورونا إلى مجالات تعدين وحدات معالجة الرسومات، حيث أطلقت شركة إنفيديا الأمريكية المصنعة للشرائح اقتراحًا لجميع المستخدمين لاستخدام موارد الكمبيوتر الخاصة بهم لمساعدة القضية.

ومن خلال ريديت، قالت شركة التكنولوجيا إن مبادرة "[email protected]" كانت مفتوحة لتلقي التبرعات من قوة الحوسبة وحدات معالجة الرسومات غير المستخدمة وبالتالي توزيعها على شبكة طاقة معالجة دولية للبحث عن كوفيد-١٩ وغيرها من الأمراض.

وقد مددت الشركة الدعوة لشركات صناعة الألعاب الأخرى، مثل ستيل سيريز وNZXT وريزر، حتى سمعت مرة أخرى من ظغنتل غيمينغ وMSI، الذين ردوا على الموضوع المنشور على تويتر بواسطة إنفيديا.

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وعلى الرغم من أن الدعوة كانت تركز بشكل مباشر على اللاعبين، يمكن للقائمين بتعدين العملات المشفرة أيضًا المشاركة في الاقتراح، نظرًا لكمية الموارد التكنولوجية والأجهزة المستخدمة للتعدين.

عدة جبهات تغطيها مبادرة محاربة كوفيد-١٩

تهدف معظم المشاريع المدرجة في [email protected] لمكافحة تفشي فيروس كورونا باستخدام طاقة وحدات معالجة الرسومات المتبرع بها إلى إيجاد لقاح محتمل، وتحديد بروتياز يعمل كمثبط للفيروس أو عزل جسم مضاد والحصول على مزيد من المعلومات حول طفرة كوفيد-١٩.

تأثيرات فيروس كورونا على مؤتمرات العملات المشفرة حول العالم

لا تزال حالة الطوارئ العالمية قائمة، حيث تسبب وباء كوفيد-١٩ العديد من الحكومات في اتخاذ تدابير صارمة لمنع انتشاره. وقد ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن مثل هذه القرارات تسببت في إلغاء مؤتمرات العملات المشفرة، وتم تأجيل بعضها.