حصري: شبكة اجتماعية مستندة إلى بلوكتشين تُصلح المنصة وتتعاون مع ماتيك

تام شمس - الاثنين 16 مارس 2020 05:54 مساءً - كشفت شبكة سابين الاجتماعية القائمة على إيثريوم النقاب عن تحديثات لمنصتها، بالإضافة إلى شراكة مع مشروع عرض التبادل الأولي، ماتيك نتورك.

حيث قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سابين نتورك، أنكيت بهاتيا، لكوينتيليغراف في مقابلة: "بعد عدة أشهر من التطوير، نطلق الإصدار التالي من منصتنا، المسمى ألفا بيرسي".

وأضاف: "هذه منصة مجددة في جميع المجالات"، مسلطًا الضوء على جوانب جديدة مثل تكامل محفظة بورتيس وإعادة بناء المحرك. كما حصلت سابين على تأمين للتنسيب على كايبرويدجيت، مما يسمح بالتداول بين توكنات سابين (SPN) وإيثريوم (ETH)، وفقًا لبيان.

سابين تتعاون مع ماتيك نتورك للتطورات المستقبلية

أعلنت سابين عن تعاون مع ماتيك نتورك المدعومة من كوين بيز، وهي منصة قابلية التوسع بلوكتشين التي حصدت أكثر من ٥ ملايين دولار في رأس المال خلال عرض التبادل الأولي في أبريل ٢٠١٩.

قال بهاتيا عن ماتيك: "نريد استخدام تكنولوجيتهم لبناء شبكة اجتماعية لا مركزية قابلة للتطوير من ويب ٣، وستساعدنا تقنيتهم ​​على القيام بذلك"، مضيفًا:

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"نحن نستخدم سلاسل ماتيك الجانبية - إنها سلسلة إثبات الحصة (PoS) القائمة على البلازما - لتشغيل الشحنات والترقيات الداخلية على المنصة بشكل أساسي. لذلك، سيتم استخدامه بدلًا من الشبكة الرئيسية لإرسال المعاملات، لإرسال النصائح، لتعزيز المشاركات والتعليقات عالية الجودة."

وأضاف مشيرًا إلى الشبكة الحالية القائمة على منصة إيثريوم "ستكون البنية التحتية التي نريد أن نبني عليها أكثر قابلية للتوسع من الشبكة الرئيسية".

تضع سابين نفسها كبديل لوسائل التواصل الاجتماعي القائمة على بلوكتشين

وأوضح بهاتيا أن منصة سابين لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن مقارنتها بإصدار ريديت المستند إلى بلوكتشين - مع العديد من الميزات والوظائف والقدرات المضافة. حيث تركز المنصة على خصوصية المستخدم، بينما تتضمن جوانب التحفيز. وأضاف بهاتيا:

"بمعنى ما، نحن شبكة اجتماعية على الويب ٣. وبمعنى آخر، نحن نحاول نوعًا ما تصحيح بعض أخطاء الشبكات الاجتماعية السابقة من خلال بناء شبكة اجتماعية تستند إلى بلوكتشين أكثر شفافية بكثير من المنافسين العاديين".

وإذا استمر اللاعبون الكبار مثل فيسبوك في تسريب البيانات الخاصة، فقد يبدأ الناس في التساؤل عن آثار استخدامهم الحالي لوسائل التواصل الاجتماعي. وهذا بدوره يمكن أن يزيد من حصة السوق من البدائل القائمة على بلوكتشين.