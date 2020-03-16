البنك المركزي الروسي يسعى لحظر إصدار وتداول العملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 16 مارس 2020 05:54 مساءً - بعد سنوات من عدم اليقين بشأن تنظيم العملات المشفرة، تبث روسيا الارتباك بشكل أكبر مع قانون العملات المشفرة المقترح حيث أدلى البنك المركزي للبلاد ببيان آخر حول هذه القضية.

ووفقًا لما قاله مسؤول تنفيذي قانوني في بنك روسيا، فإن التشريع الرئيسي للعملات المشفرة في البلاد، والذي لا يزال غير نهائي - يحظر إصدار "تداول الأصول المالية الرقمية" - وتداول العملات المشفرة.

وقد كشف أليكسي غوزنوف، رئيس الدائرة القانونية في البنك المركزي الروسي، الأخبار في مقابلة مع وكالة الأنباء المحلية إنترفاكس يوم ١٦ مارس.

إصدار وتداول العملات الرقمية في الدولة يشكل "خطر غير مبرر"

على الرغم من أن مشروع القانون الأصلي "حول الأصول المالية الرقمية" ينص على أنه سيتم السماح بتداول العملات الرقمية في روسيا، إلا أن الوثيقة المعدلة ستحظر على ما يبدو كل شيء تقريبًا حول العملات المشفرة باستثناء الاحتفاظ بها، وفقًا لآخر ملاحظات لغوزنوف.

وقال المسؤول إن القانون القادم سيحظر صراحة إصدار وتداول العملات المشفرة وسيفرض عقوبات على انتهاك هذا القانون. وجادل غوزنوف:

"من حيث عمل النظام المالي ونظام حماية المستهلك، فإن تقنين إصدار وتسهيل تداول العملات المشفرة يمثل مخاطر غير مبررة. وعلى هذا النحو، يحظر مشروع القانون بشكل صريح إنشاء وتنظيم تداول العملات الرقمية، مما يؤدي إلى المسؤولية القانونية عن انتهاك هذه القواعد".

من غير المحتمل أن يتمكن البنك المركزي الروسي من تنظيم معاملات بيتكوين

إلى جانب الادعاء بأن مشروع قانون العملات المشفرة سيحظر على المؤسسات المالية الروسية إصدار الأصول الرقمية، قدم غوزنوف القليل من الوضوح بشأن مشروع القانون القادم. وعندما سئل عما إذا كان بنك روسيا يريد منع السكان من تحويل العملات الرقمية إلى عملة محلية أو الروبل الروسي أو عملة أجنبية، لم يقدم غوزنوف إجابة مباشرة.

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بدلًا من ذلك، كرر المدير التنفيذي موقفه بأن البنك المركزي يعارض المؤسسات التي تصدر العملات المشفرة، مضيفًا أن البنك لن يكون قادرًا على فرض قيود معينة على المعاملات في بيتكوين (BTC):

"إذا قام شخص يمتلك، على سبيل المثال، عملات بيتكوين، بإكمال معاملة في ولاية قضائية لا تحظر ذلك، فمن غير المحتمل ألا نتمكن من تنظيم ذلك."

تم تقديم قانون العملات المشفرة الروسي لأول مرة في يناير ٢٠١٨

تأتي التصريحات الأخيرة حول تنظيم العملات المشفرة في روسيا بعد سنوات من عدم اليقين بالإضافة إلى تأخيرات متعددة في توفير أي وضوح تنظيمي. وبعد تقديمه لأول مرة في يناير ٢٠١٨، أمر الرئيس فلاديمير بوتين باعتماد مشروع قانون "الأصول المالية الرقمية" مرتين، لكن التشريع لا يزال غير محدد حتى الآن.

وبينما تحاول وزارة المالية الروسية تقنين العملات الرقمية في البلاد، يبدو أن البنك المركزي يكافح من أجل حظر الروس من استخدام العملات الرقمية بشكل قانوني على الإطلاق.

ففي فبراير ٢٠٢٠، أصدر بنك روسيا مجموعة كاملة من القواعد للمعاملات المشبوهة، وتصنيف أي معاملة ذات صلة بالعملات المشفرة على أنها خطر محتمل لغسل الأموال.

وفي حين يمنع الكيانات المحلية من إصدار أصولها الرقمية الخاصة، كان البنك المركزي يفكر في إصدار عملته الرقمية الخاصة. وفي ديسمبر ٢٠١٩، قالت رئيسة البنك إلفيرا نابيولينا أن المؤسسة تدرس إمكانية إصدار روبل رقمي.