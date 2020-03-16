العملات المستقرة تككتسب حصة في السوق وسط الهبوط الحاد للعملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 16 مارس 2020 03:53 مساءً - في حين أن معظم العملات المشفرة قد شهدت انخفاضًا في القيمة السوقية الخاصة بها على مدار الشهر الماضي، إلا أن انهيار السوق قد شهد ارتفاع أسعار العملات المستقرة.

واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، توجد ستة عملات مستقرة حاليًا ضمن أعلى ٥٠ أصل عملات مشفرة حسب القيمة السوقية.

تيثر تحتل المرتبة الرابعة

تحتل أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة، تيثر (USDT)، حاليًا مركز رابع أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ ٤,٦٦ مليارات دولار. وعلى الرغم من نمو إجمالي قيمة USDT بنسبة ٠,٥٪ فقط في أربعة أسابيع، فقد تسلقت تيثر السلم منذ احتلالها للترتيب السابع من حيث القيمة السوقية في ١٥ فبراير.

ومع ذلك، بسبب انخفاض أسعار الأصول التي يتم تداول تيثر مقابلها، فقد انخفض حجم تيثر بنسبة ٢٠٪ من ٤٨ مليار دولار إلى ٦٠ مليار دولار خلال نفس الفترة.

USDC تحتل المرتبة ١٧، مرتفعةَ من المرتبة ٣٠

خطت عملة سيركل USDC خطوات كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت من العملة الافتراضية المصنفة رقم ٣٠ برأس مال ٤٣٠ مليون دولار لتحتل المرتبة ١٧ مع قيمة سوقية تبلغ ٦٠١,٥ مليون دولار اليوم.

وقد غرّد جيريمي ألاير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، على توير في ١٤ مارس للاحتفال بمكاسب USDC التي تبلغ الآن ٤٠٪ في الشهر الماضي، قائلًا:

"ارتفع الطلب على USDC خلال الأيام الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق الجديد عند ٥٦٨ مليون دولار في التداول. من الرائع رؤية "رحلة إلى الأمان" داخل سوق العملات المشفرة الكلي، ولكن أيضًا الطلب على سيولة عالية الجودة بالدولار الأمريكي للأسواق. وفي حين أنه ليس من المثير رؤية الأسواق محطمة للغاية، إلا أنه لا يزال من المجزي أن نرى أن هذه البنية التحتية النقدية الجديدة تمامًا، الرقمية بالكامل، القائمة على بلوكتشين تعمل".

وكما هو الحال مع تيثر، انخفض حجم USDC على مدار ٢٤ ساعة تقريبًا بنسبة ٢٠٪ من ٩٣٦,٥ مليون دولار قبل أربعة أسابيع إلى ٧٥٧ مليون دولار اليوم.

Advertisements

باكسوس تحتل المرتبة ٢٧ من المرتبة ٤٢

شهدت ثالث أكبر عملة مستقرة، باكسوس ستاندرد (PAX)، زيادة بنسبة ٥٪ تقريبًا في القيمة السوقية على مدى أربعة أسابيع من ٢٠٨ مليون دولار إلى ٢١٨ مليون دولار، مدعومة بحقن حديث لـ ٧,٦ ملايين عملة من خزانة باكسوس.

وعلى الرغم من الزيادة الصغيرة نسبيًا في القيمة السوقية، فقد ارتفعت باكسوس من المرتبة ٤٢ لتضم حاليًا أكبر ٢٧ عملة مشفرة.

وتعد باكسوس واحدة من العملات المستقرة القليلة التي شهدت زيادة في النشاط التجاري منذ فبراير، حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٨٠٪ من ٣٨٢ مليون دولار إلى ٦٨٤ مليون دولار.

العملات المستقرة الأخرى تحقق مكاسب ملحوظة

شهد الشهر الماضي تسلق ترو يو إس دي (TUSD) إلى أفضل ٥٠ عملة رقمية من خلال القيمة السوقية - صاعدة من المرتبة ٦٠ إلى المرتبة الحالية كأفضل ٣٥ عملة مشفرة.

حيث شهدت باينانس دولار (BUSD)، الذي تم إطلاقه قبل ستة أشهر فقط، مكسبًا هائلًا في حصة السوق في الشهر الماضي.

ومن ١٦ فبراير إلى ١٥ مارس، قفز باينانس دولار من المرتبة ٢٤٣ إلى ٣٦ إلى جانب زيادة بأكثر من ٦٠٠٪ في القيمة السوقية من ١٧,٥ مليون دولار إلى ١٢٤ مليون دولار اليوم. كما زاد حجم باينانس دولار بنسبة ٥٠٪ من ٧٨ مليون دولار إلى ١١٨ مليون دولار.

وعلى الرغم من البروتوكول الأساسي الذي تواجهه ميكر داو التي تواجه أزمة ديون نتيجة لانهيار السوق الأخير، فإن عملة داي (DAI) المستقرة قد اخترقت أيضًا أعلى ٥٠ عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.