كاردانو تطرح البنية التحتية التجارية وتنفي حدوث تأخير بسبب فيروس كورونا

تام شمس - الأحد 15 مارس 2020 07:57 مساءً - تعمل بلوكشين كاردانو (ADA) القائمة على إثبات الحصة (PoS) على تنفيذ البنية التحتية التجارية. وقد طمأن مسؤولو العملة الجمهور بأن التطوير سيتم في الموعد المحدد.

وخلال البث المباشر على يوتيوب يوم ١٣ مارس، قال تشارلز هوسكينسون - الرئيس التنفيذي لشركة IOHK، الشركة التي تقف وراء كاردانو - إن التحديثات الرسمية حول البنية التحتية التجارية المهمة للعملة يجب توقعها في الأشهر القادمة، لكنها طمأنت أن الأمور تسير كما هو متوقع.

وأوضح هوسكينسون أن الأشخاص المشاركين في تطوير العملة بدأوا في تخصيص التمويل للبنية التحتية التجارية المخصصة، والتي شرحها على النحو التالي:

"إن البنية التحتية الحرجة تجاريًا في كاردانو هي الأشياء التي تحتاجها كاردانو من أجل - من وجهة نظرنا - أن تكون قادرة على المنافسة ضد العملات الرقمية الأخرى."

وقد قال هوسكينسون أن مثل هذه البنية التحتية تحتاج إلى ضمان أن التطبيقات اللامركزية، مثل بروتوكولات التمويل اللامركزي، تعمل بشكل صحيح على بلوكتشين. وذكر أيضًا أن برنامج عقدة Jormungandr على وشك رؤية تحديث سيسمح بسحب تجمعات المساهمين بشكل أسهل.

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كما ادعى هوسكينسون أيضًا أن فريق تطوير كاردانو يحرز تقدمًا جيدًا في التحديث التالي للشبكة، شيلي. وقال إن عدد الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في اختبار شيلي قد انخفض بشكل كبير على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية واستقرار البرنامج آخذ في الازدياد.

فيروس كورونا لا يؤثر على تطوير كاردانو

في الآونة الأخيرة، أفادت العديد من وكالات الأنباء الصناعية أن تحديث كاردانو "شيلي" سيتم تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا. وقد سارع هوسكينسون إلى إنكار مثل هذه التقارير ووصفها بأنها "أخبار مزيفة" على تويتر في وقت سابق اليوم.

وقد كان هوسكينسون صريحًا للغاية بشأن آماله الكبيرة في بلوكتشين، والعملات المشفرة، والتمويل اللامركزي الذي يغير إلى حد كبير كيفية عمل العالم. وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، أعلن هوسكينسون أن "النظام الاقتصادي للقرن العشرين" قد مات. وكان يشير إلى الاقتصاد الهرمي المركزي الذي تم بناؤه من خلال "سلسلة من المعاهدات" التي وضعتها بعض القوى العظمى.

وفي بداية مارس، تلقى كاردانو المديح من شخصية رئيسية في شركة مراجعة حسابات كبرى الأربعة، برايس ووترهاوس كوبرز. وقال الزعيم القانوني لمراجع الحسابات مؤخرًا أن مؤسسة كاردانو والفريق المحيط بالرئيس التنفيذي والمؤسس لـ IOHK، تشارلز هوسكينسون، هم جزء كبير من المستقبل اللامركزي.