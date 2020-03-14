امرأة أمريكية تمول داعش باستخدام بيتكوين تحصل على حكم بالسجن لمدة ١٣ عامًا

تام شمس - السبت 14 مارس 2020 04:48 صباحاً - حكمت محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة على مواطنة أمريكية بالسجن لمدة ١٣ عامًا بتهمة غسل أموال لداعش باستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

ووفقًا لإعلان وزارة العدل في ١٣ مارس، تلقت زوبيا شهناز من لونغ آيلاند حكمًا بالسجن لمدة ١٣ عامًا لتهمة العمل على تمويل تنظيم داعش من خلال مدفوعات بالعملات الرقمية تزيد عن ١٥٠٠٠٠ دولار. كما عملت أيضًا على الانتقال إلى سوريا لتصبح عضوًا في داعش.

قروض احتيالية للتمويل

لجمع الأموال، يُزعم أن شاهناز قامت بالاحتيال على البنوك الكبرى بما في ذلك أميركان إكسبريس وتشيس وديسكافر، وفقًا للائحة الاتهام الأصلية من ديسمبر ٢٠١٧.

وقد زعمت الولايات المتحدة أن شهناز حصلت على قروض وبطاقات ائتمان تحت ادعاءات كاذبة، والتي استخدمتها لشراء العملات المشفرة التي قامت بتمريرها عبر باكستان والصين وتركيا وفي النهاية إلى داعش.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، كانت شاهناز في طريقها إلى سوريا في يوليو ٢٠١٧ عندما منعها المسؤولون من الصعود على متن رحلة في مطار جون كنيدي في مدينة نيويورك. وقد اعتقلت فيما بعد في وقت لاحق من العام.

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الدوافع: المساعدة الطبية للاجئين السوريين

اعترفت شهناز بالذنب في التهم في نوفمبر ٢٠١٨. وعند طلب حكم أقل من المبادئ التوجيهية في مذكرة حكم في وقت سابق من مارس، اتكأ محامي شاهناز القانوني على عمرها - ولدت في عام ١٩٩٠ - بالإضافة إلى عملها التطوعي مع اللاجئين السوريين عبر الجمعية الطبية السورية الأمريكية.

وواصلت مذكرة الحكم تسليط الضوء على تاريخ شهناز للعمل الخيري:

"على عكس ٧٩ أميركيًا تم تحديدهم في الدراسة ممن سافروا إلى سوريا و/أو العراق منذ عام ٢٠١١ والمنتسبين إلى الجماعات الجهادية النشطة في تلك البلدان، لم يكن ذلك هو الذي دفع زوبيا شاهناز. بل الرغبة في شفاء المرضى ورعاية الجرحى".

بالنظر إلى أن التهم الخمسة ضدها كان من الممكن أن تحصل على ١١٠ سنوات خلف القضبان بدلًا من ١٣ عامًا، فقد تكون استراتيجية الدفاع قد نجحت.