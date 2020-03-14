بيل غيتس يغادر مجلس إدارة مايكروسوفت بعد تخصيص ١,٤ مليون دولار إلى منظمة بلوكتشين إفريقية

وفقًا لبيان صحفي، سيغادر مطور البرامج والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس مجلس إدارة الشركة.

Advertisements

وقد بدأ قطب الأعمال البالغ من العمر ٦٤ عامًا شركة مايكروسوفت إلى جانب بول ألين في عام ١٩٧٥. ومن المؤكد أن الشركة معروفة بنظام تشغيل الكمبيوتر ويندوز، والذي تم إصداره لأول مرة في عام ١٩٨٥ ولا يزال حيويًا مثل أي وقت مضى.

أعلنت مايكروسوفت عن توكن بلوكتشين وخدمة إدارة البيانات في نهاية عام ٢٠١٩، والتي ستكون أداة جديدة لمستخدمي خدمة أزور من المؤسسات. كما دعم غيتس نفسه مؤخرًا خدمة أمنية تدعم تقنية بلوكتشين لشركات التكنولوجيا المالية العاملة في إفريقيا وآسيا تسمى كريست، وكتب شيكًا بقيمة ١,٤ مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية في هذه المناطق على تقديم الخدمات المالية إلى السكان غير المصرفيين.

ويوضح بيان مايكروسوفت أن رحيل غيتس عن المجلس يتعلق بتوفير المزيد من الوقت لعمله الخيري وجهوده في معالجة تغير المناخ.