تام شمس - السبت 14 مارس 2020 02:51 صباحاً - قبل ٣٨ دقيقة
الشريك المؤسس يوفر المزيد من الوقت لمتابعة الجهود الخيرية
وفقًا لبيان صحفي، سيغادر مطور البرامج والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس مجلس إدارة الشركة.
وقد بدأ قطب الأعمال البالغ من العمر ٦٤ عامًا شركة مايكروسوفت إلى جانب بول ألين في عام ١٩٧٥. ومن المؤكد أن الشركة معروفة بنظام تشغيل الكمبيوتر ويندوز، والذي تم إصداره لأول مرة في عام ١٩٨٥ ولا يزال حيويًا مثل أي وقت مضى.
أعلنت مايكروسوفت عن توكن بلوكتشين وخدمة إدارة البيانات في نهاية عام ٢٠١٩، والتي ستكون أداة جديدة لمستخدمي خدمة أزور من المؤسسات. كما دعم غيتس نفسه مؤخرًا خدمة أمنية تدعم تقنية بلوكتشين لشركات التكنولوجيا المالية العاملة في إفريقيا وآسيا تسمى كريست، وكتب شيكًا بقيمة ١,٤ مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية في هذه المناطق على تقديم الخدمات المالية إلى السكان غير المصرفيين.
ويوضح بيان مايكروسوفت أن رحيل غيتس عن المجلس يتعلق بتوفير المزيد من الوقت لعمله الخيري وجهوده في معالجة تغير المناخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بيل غيتس يغادر مجلس إدارة مايكروسوفت بعد تخصيص ١,٤ مليون دولار إلى منظمة بلوكتشين إفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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